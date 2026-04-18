Al estilo Super Bowl: el anuncio bomba de Gianni Infantino sobre la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 apunta a romper con todo lo prestablecido. Es que Gianni Infantino sorprendió con un anuncio que va más allá de la tradición del fútbol: habrá un show de medio tiempo, al estilo del Super Bowl, con figuras internacionales y una puesta en escena de alcance global.

El presidente de la FIFA lo confirmó durante la Cumbre Mundial de Economía de Semafor, en Washington DC. Allí, dejó en claro que el objetivo es transformar el partido más importante del planeta en un espectáculo total. “Por primera vez en la historia habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial . Será lo más grande del mundo”, reveló el máximo dirigente suizo-italiano .

Detrás del armado estará Chris Martin, líder de Coldplay, junto a Global Citizen, una organización con experiencia en megaeventos. La banda británica ya tiene su lugar asegurado, aunque no será la única protagonista en la final del mundo.

“No es uno, son varios. Todavía no puedo revelar quiénes estarán, pero será fantástico”, lanzó Infantino , jugando al misterio y, al mismo tiempo, anticipando un lineup cargado de estrellas.

La idea no surge de la nada. En la final del Mundial de Clubes 2025 ya hubo un anticipo con shows de J Balvin, Doja Cat, Tems y la propia Coldplay, en un formato que le sirvió a la FIFA como una especie de prueba piloto.

Esta vez, el entretiempo del 19 de julio en New Yersey, que tendrá una duración mucho más prolongada de lo normal (se estima que serán 25 minutos de show), promete robarse todas las miradas y marcar un antes y un después en la historia de los Mundiales.