Roland Garros tiene una nueva campeona: Mirra Andreeva confirmó su ascenso con un título histórico

La rusa Mirra Andreeva confirmó en Roland Garros todo lo que venía insinuando desde hace meses y conquistó el primer título de Grand Slam de su carrera. La tenista de 19 años derrotó en la final a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2, en una hora y 22 minutos de juego, para coronarse campeona en París.

La jugadora nacida en Siberia, entrenada por la española Conchita Martínez, se convirtió en la primera rusa en levantar el trofeo del torneo parisino desde Maria Sharapova en 2014. Además, se transformó en la campeona más joven del certamen desde que Monica Seles obtuvo su tercer título en 1992.

El triunfo representa la consolidación definitiva de una de las grandes promesas del circuito femenino. Actual número 8 del mundo, Andreeva quedará muy cerca del top 5 tras su conquista en la capital francesa, premio a una temporada en la que se ha mostrado como una de las jugadoras más consistentes del circuito.

Los números respaldan el extraordinario momento de la rusa. Antes de la final acumulaba 36 victorias en la temporada, la mayor cantidad del circuito femenino, además de 23 triunfos sobre tierra batida, superficie en la que apenas había sufrido tres derrotas.

En la definición se encontró con una rival que había protagonizado una de las historias más sorprendentes del torneo. Chwalinska, de 24 años y procedente de la fase previa, se convirtió en la primera tenista en alcanzar la final de Roland Garros tras superar la clasificación. Su recorrido estuvo marcado por un tenis atrevido, creativo y diferente, capaz de eliminar a varias favoritas durante las dos semanas de competencia.

Sin embargo, la propuesta de la polaca encontró un límite frente a la potencia y la regularidad de Andreeva. El poderoso golpe de derecha de la rusa terminó inclinando la balanza en un encuentro que comenzó con cierta incertidumbre para ambas jugadoras, especialmente al servicio.

Cómo fue la final que coronó a Mirra Andreeva en París

Tras un inicio irregular, Andreeva elevó considerablemente su nivel a partir del séptimo juego del primer set. Desde entonces encadenó una racha de nueve juegos consecutivos que dejó sin respuestas a su rival y prácticamente sentenció el partido.

Chwalinska, ubicada en el puesto 114 del ranking mundial y convertida en la finalista con peor clasificación de la historia del torneo, intentó reaccionar cuando el marcador ya reflejaba un contundente 5-0 en el segundo parcial. Incluso logró quebrar el saque de la rusa en una oportunidad, pero no pudo sostener la remontada.

La polaca soñaba con seguir el camino de su compatriota Iga Swiatek y completar una de las mayores sorpresas recientes en Roland Garros. Sin embargo, terminó superada por el ritmo y la intensidad de una rival que mostró una madurez notable para su edad.

Cuando llegó el punto decisivo, Andreeva cayó de rodillas sobre la tierra batida parisina para celebrar el mayor logro de su carrera. La imagen reflejó el recorrido de una tenista que hace apenas dos años había alcanzado las semifinales del torneo, pero que entonces todavía mostraba rasgos de inexperiencia.

Aquella jugadora impulsiva ha evolucionado hasta convertirse en una competidora mucho más sólida y equilibrada. Los títulos y resultados obtenidos esta temporada —entre ellos el torneo de Linz, la final de Madrid, las semifinales de Stuttgart y los cuartos de final en Roma— anticipaban que estaba preparada para dar el gran salto.

Finalmente, ese crecimiento encontró su recompensa en el escenario más especial para ella. En su torneo favorito, Mirra Andreeva escribió una página histórica para el tenis ruso y levantó en Roland Garros el primer Grand Slam de una carrera que promete seguir sumando capítulos destacados.