¡Historia pura en Roland Garros! Maja Chwalinska, de la fase previa a jugar la final en París

La polaca Maja Chwalinska sigue protagonizando una de las grandes historias de Roland Garros 2026. Este jueves derrotó a la rusa Diana Shnaider por 7-6 (4) y 6-4 y se convirtió en la primera tenista proveniente de la fase clasificatoria en alcanzar la final del torneo parisino.

A sus 24 años, la jugadora nacida en Dbrowa Górnicza disputará además la primera final de Grand Slam de su carrera, luego de un recorrido que la encontró eliminando a varias rivales con experiencia en las grandes citas del circuito.

La victoria sobre Shnaider, número 25 del ranking mundial , confirmó el gran momento de una tenista que llegó a París con el objetivo de ingresar al cuadro principal y terminó instalándose en el partido decisivo.

"Me cuesta entender lo que me está pasando"

Tras sellar el triunfo, Chwalinska reconoció que todavía intenta asimilar lo conseguido en la capital francesa. "Me cuesta entender lo que me está pasando", aseguró la polaca, visiblemente emocionada después de clasificarse a la final.

"Pero ahora ya sé que tengo que darlo todo. ¡Es una final de Grand Slam!", agregó la tenista, que nunca se había enfrentado a una instancia semejante en su carrera profesional.

Su campaña ya tiene un lugar asegurado en la historia del torneo. Hasta esta edición, ninguna jugadora había logrado superar la clasificación y alcanzar la final femenina de Roland Garros.

Un torneo que cambió su carrera

El recorrido de Chwalinska en París estuvo marcado por victorias ante rivales de jerarquía. En el camino dejó afuera a la china Qinwen Zheng, la belga Elise Mertens y la griega Maria Sakkari, entre otras jugadoras con experiencia en las rondas decisivas de los grandes torneos.

La magnitud de la sorpresa aumenta al considerar que antes de este Roland Garros apenas había ganado un partido en cuadros principales de Grand Slam y contaba con escaso recorrido sobre polvo de ladrillo al máximo nivel.

Además, la polaca llega a la final tras ceder apenas un set durante todo el torneo.

De una pausa obligada a la final de París

La historia de Chwalinska también tiene un fuerte componente personal. En 2021 estuvo alejada de las canchas debido a una depresión relacionada con la presión competitiva y la ansiedad que le generaban los resultados. "Ahora la gente me ve muy tranquila, pero antes era una tempestad", recordó recientemente la tenista.

El sábado buscará completar una campaña inolvidable cuando enfrente a la rusa Mirra Andreeva, octava del ranking mundial, que derrotó a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3 para clasificarse a su primera final de Grand Slam.

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Chwalinska quedó así a una victoria de emular la histórica conquista de Emma Raducanu en el US Open 2021, cuando la británica se consagró campeona tras atravesar la fase clasificatoria. En París, la polaca intentará escribir su propio capítulo.