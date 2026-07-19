De Penélope Cruz a Antonio Banderas: los famosos españoles reaccionaron en la previa de la final con Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España paralizó a millones de personas en todo el mundo y también movilizó a las principales figuras del espectáculo y el deporte español. Desde mensajes de aliento para la selección hasta campañas solidarias y publicaciones que apelaron a la hermandad entre ambos países, los famosos vivieron la previa con intensidad en sus redes sociales.

La actriz Penélope Cruz , el actor Antonio Banderas , el exarquero Iker Casillas y el joven futbolista Lamine Yamal , una de las grandes figuras de la selección española, fueron algunos de los nombres que protagonizaron las publicaciones más comentadas en las horas previas al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La ganadora del Oscar Penélope Cruz aprovechó el impacto mundial de la final para darle visibilidad a una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación Raíces y el C.D. Peñagrande.

La actriz compartió la campaña bajo el lema "Ponte la camiseta y mete el primer gol" , que invita a realizar donaciones antes del inicio del partido para financiar un equipo de fútbol destinado a menores y jóvenes sin protección familiar en España.

En las imágenes difundidas puede leerse el mensaje "Que ningún joven se quede en el banquillo" , además de distintas opciones de colaboración económica para cubrir gastos de alojamiento, transporte, alimentación, material deportivo e infraestructura.

La iniciativa busca promover la inclusión social a través del deporte y aprovecha el enorme alcance de la final entre Argentina y España para visibilizar la situación de cientos de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Antonio Banderas pidió que "la verdadera victoria no pertenezca al odio"

Uno de los mensajes con mayor repercusión fue el de Antonio Banderas, actor, director y productor español con una extensa trayectoria internacional.

El protagonista de La máscara del Zorro y Dolor y gloria publicó una reflexión en la que dejó en claro su deseo de que España conquiste el Mundial, aunque remarcó que el resultado no debe afectar la histórica relación entre ambos países.

"Naturalmente quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países", escribió.

En otro tramo sostuvo que, durante el partido, ambos seleccionados serán rivales, pero que después "volverán a ser lo que siempre han sido para mí: dos pueblos hermanos".

Banderas también destacó su admiración por los artistas argentinos con los que trabajó y por los futbolistas del país, además de afirmar que el deporte permite "competir sin dejar de respetarnos".

La publicación estuvo acompañada por una imagen con fuerte carga simbólica: una fotografía de Lamine Yamal y Lionel Messi junto a la frase "Hoy rivales, hermanos por siempre", en línea con el espíritu conciliador que buscó transmitir antes de la final.

Iker Casillas fue por un nuevo título

Otro de los históricos que se manifestó fue Iker Casillas, exarquero y capitán de la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Casillas publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo la Copa del Mundo junto a un breve mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas españoles: "A por otra", en clara referencia al objetivo de conquistar el segundo Mundial de la historia para España.

El exfutbolista, considerado uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, apeló al recuerdo del histórico título conseguido hace 16 años para alimentar la ilusión de los fanáticos de La Roja en una nueva final mundialista.

Lamine Yamal, el símbolo de una nueva generación

Con apenas 19 años, Lamine Yamal llega a la final como el gran emblema de la nueva España y uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

El delantero del Barcelona fue protagonista de numerosas publicaciones durante la previa y también ocupó un lugar central en la imagen elegida por Antonio Banderas para representar el espíritu deportivo del encuentro junto a Lionel Messi.

Instagram: @lamineyamal

Su presencia simboliza el recambio generacional del seleccionado español, que vuelve a disputar una final del mundo con una camada de jóvenes talentos que busca escribir una nueva página en la historia del fútbol de ese país.

Mientras la expectativa crece de ambos lados del Atlántico, la previa dejó una imagen poco habitual: más allá del apoyo lógico a España, varias de las principales figuras públicas eligieron poner el foco en valores como el respeto, la convivencia y la unión entre dos países con profundos lazos culturales, en una final que promete detener al mundo durante 90 minutos.