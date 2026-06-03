Durísima confesión de Sabalenka tras su eliminación en Roland Garros: "Quiero dejar el tenis ahora mismo"

La inesperada eliminación de Aryna Sabalenka en los cuartos de final de Roland Garros dejó una de las imágenes más impactantes del torneo y también una de las declaraciones más fuertes de la temporada. Minutos después de caer ante la rusa Diana Shnaider , la número 1 del mundo compareció ante la prensa y expresó toda su frustración por la derrota.

La bielorrusa, que había llegado a París como una de las principales favoritas al título, terminó perdiendo por 3-6, 7-5 y 6-0 luego de haber tenido el encuentro bajo control durante gran parte del inicio.

Consultada sobre sus sensaciones tras la derrota, Sabalenka sorprendió con una respuesta tan breve como contundente. "No hay pensamientos, no hay emociones, solo quiero dejar el tenis ahora mismo", afirmó durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Las palabras de la líder del ranking reflejaron el impacto que le provocó una derrota que parecía improbable cuando dominaba el marcador. Sabalenka había ganado el primer set y llegó a tener una ventaja importante en el segundo parcial, pero el encuentro cambió por completo a partir de la reacción de Diana Shnaider.

A medida que avanzó el partido, la bielorrusa mostró señales evidentes de frustración dentro de la cancha. En varios pasajes se la vio gesticulando hacia su box y manifestando su enojo tanto con su equipo como con su propio rendimiento.

Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka y una derrota inesperada en París. EFE

Pese a la dureza de sus declaraciones iniciales, la tenista dejó abierta la posibilidad de recuperar el ánimo en los próximos días. "Voy a dejar pasar unos días y ver si, con un poco de suerte, puedo volver al ruedo mentalmente", explicó.

La derrota representa un golpe importante para Sabalenka, que buscaba conquistar por primera vez Roland Garros y sumar el quinto título de Grand Slam de su carrera. Además, la caída cortó una destacada actuación en París, donde hasta ese momento se había mostrado como una de las jugadoras más sólidas del cuadro femenino.

Mientras tanto, Shnaider avanzó a las semifinales y protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. Para Sabalenka, en cambio, la eliminación dejó un sabor especialmente amargo, reflejado en unas declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo y que evidencian el nivel de exigencia con el que conviven las máximas figuras del circuito.