Roland Garros 2026: así quedaron las semifinales masculinas y femeninas tras una edición llena de sorpresas

Roland Garros 2026 ya tiene definidos los cuadros de semifinales tanto en la rama masculina como en la femenina. El segundo Grand Slam de la temporada ingresó en su recta final con un escenario inesperado, marcado por la caída de varios de los máximos candidatos y la irrupción de nuevas figuras que buscan escribir su nombre en la historia del tenis .

En el cuadro masculino, la ausencia del campeón defensor Carlos Alcaraz y las eliminaciones anticipadas de Jannik Sinner y Novak Djokovic dejaron abierta la lucha. Como consecuencia, el torneo coronará a un campeón de Grand Slam por primera vez en su carrera.

La situación es similar entre las mujeres. Las derrotas de Aryna Sabalenka , Elena Rybakina, Iga Swiatek y Coco Gauff, las cuatro principales preclasificadas, garantizaron que el título femenino también quede en manos de una jugadora que nunca conquistó un torneo major.

Uno de los duelos más llamativos será el que protagonizarán los italianos Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi. Italia vuelve a colocar a dos representantes entre los cuatro mejores del torneo, tal como ocurrió en 2025 con Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Arnaldi aseguró su lugar en semifinales tras el retiro de Matteo Berrettini durante los cuartos de final y buscará alcanzar la primera final de Grand Slam de su carrera. Del otro lado estará Cobolli, que atraviesa la mejor actuación de su trayectoria en un major y sueña con seguir haciendo historia en París.

La otra semifinal enfrentará al alemán Alexander Zverev con el checo Jakub Mensik. Zverev alcanzó esta instancia por quinta vez en Roland Garros y aparece como el principal candidato al título al ser el único integrante del Top 10 que continúa en competencia.

Mensik, de apenas 20 años, se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen. El checo accedió a su primera semifinal de Grand Slam tras eliminar al brasileño Joao Fonseca y ratificó las expectativas que existen sobre una de las mayores promesas del circuito.

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Semifinales masculinas

Flavio Cobolli vs. Matteo Arnaldi

Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

Un cuadro femenino completamente renovado

La mayor sorpresa de los cuartos de final llegó con la eliminación de Aryna Sabalenka. La número uno del mundo tenía una ventaja de 6-3 y 5-3 frente a Diana Shnaider, pero la rusa protagonizó una remontada memorable y ganó diez games consecutivos para imponerse por 3-6, 7-5 y 6-0.

Gracias a ese triunfo, Shnaider alcanzó por primera vez las semifinales de un Grand Slam y ahora intentará dar otro paso histórico frente a la polaca Maja Chwalinska. La europea llegó desde la clasificación y acumula ocho victorias en el torneo, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la edición.

Diana Shnaider Diana Shnaider dio el golpe en Roland Garros: eliminó a Sabalenka y avanzó a semifinales. EFE

Por la otra llave, la ucraniana Marta Kostyuk se medirá con la rusa Mirra Andreeva. Kostyuk viene de una destacada campaña que incluyó un triunfo sobre Iga Swiatek, mientras que Andreeva, con apenas 19 años, continúa confirmando su crecimiento entre la élite del tenis mundial.

Con Sabalenka, Rybakina, Swiatek y Gauff fuera de competencia, Andreeva aparece como la jugadora de mejor ranking que sigue en carrera. Sin embargo, ninguna de las cuatro semifinalistas sabe lo que es disputar una final de Grand Slam, un dato que aumenta la incertidumbre de cara al desenlace del torneo.

El cuadro femenino ofrece así una oportunidad única para que una nueva campeona emerja en París, en una edición que ya quedó marcada por los resultados inesperados y la irrupción de una nueva generación de tenistas.

Semifinales femeninas

Diana Shnaider vs. Maja Chwalinska

Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva

Las semifinales femeninas se juegan este jueves, en tanto que las masculinas se disputarán el viernes.