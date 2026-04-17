¡Sorpresa! Una selección echó a su DT a 55 días del Mundial 2026: fue verdugo de Argentina en Qatar 2022

A menos de dos meses del comienzo del Mundial 2026, Arabia Saudita confirmó que Hervé Renard no dirigirá a los Halcones Verdes en la cita máxima.

Siguen los movimientos fuertes en la previa del Mundial 2026 y esta vez el foco está en la Selección de Arabia Saudita, que confirmó la salida de su entrenador Hervé Renard, verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022.

Según informó el medio RMC Sport, la decisión de los Halcones Verdes se da tras las dos derrotas sufridas en la última Fecha FIFA frente a Egipto (4-0) y Serbia (2-1), pese a que semanas atrás el propio técnico había desmentido los rumores sobre el final de su ciclo. No obstante, estas dos derrotas terminaron de inclinar la balanza y precipitaron una decisión que sorprende por el contexto, a poco menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

Hervé Renard fue despedido como DT de Arabia Saudita a menos de dos meses del Mundial El Mundial 2026 iba a ser la tercera participación consecutiva de Hervé Renard en una Copa del Mundo y la segunda al mando del conjunto árabe. En el Mundial de Qatar 2022 logró una histórica victoria ante la Selección Argentina en el debut, aunque luego su equipo no pudo sostener el nivel y quedó eliminado en fase de grupos tras caer frente a Polonia y México.

Hervé Renard _ Arabia Saudita.jpg Hervé Renard dejó de ser el DT de Arabia Saudita a menos de dos meses del Mundial 2026. EFE

Antes de su etapa en Arabia Saudita, el entrenador francés había dirigido a la Selección de Marruecos en el Mundial de Rusia 2018, donde también se despidió en la fase inicial tras empatar con España y perder ante Irán y Portugal.