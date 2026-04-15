Mazazo para Francia: una de sus figuras se perderá el Mundial 2026 por una grave lesión

En las últimas horas, se confirmó que la Selección de Francia no podrá contar con uno de sus delanteros estrella en la Copa del Mundo. Quién es y qué le pasó.

La noticia fue durísima y sacudió de lleno al fútbol europeo, pero la más perjudicada terminó siendo la Selección de Francia. A poco menos de dos meses para el Mundial 2026, la potencia europea ya sabe que no podrá contar con uno de sus delanteros estrella en la máxima cita.

El protagonista de la mala noticia es Hugo Ekitiké, el atacante de 23 años que sufrió una dura lesión en la eliminación ante el PSG por los cuartos de la Champions. Antes de la media hora del duelo en Anfield, y en su intentó por ir a buscar un pase filtrado, el delantero sintió un fuerte latigazo detrás del tobillo y cayó tendido sobre el verde césped.

Los gestos de dolor fueron inmediatos: se tomó la zona afectada y comenzó a gritar mientras era asistido por los médicos. Sin poder ponerse de pie, debió abandonar el campo en camilla, entre lágrimas, en una imagen que recorrió el mundo y encendió todas las alarmas.

Hugo Ekitiké, afuera del Mundial: el delantero del Liverpool se rompió el tendón de Aquiles y será baja para Francia. Hugo Ekitiké, afuera del Mundial: el delantero del Liverpool se rompió el tendón de Aquiles y será baja para Francia. Foto: EFE

La dura lesión que deja afuera a Hugo Ekitiké del Mundial 2026 Los estudios posteriores confirmaron el peor diagnóstico posible: Ekitiké sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha. El delantero deberá ser operado y tendrá una recuperación estimada de entre 8 y 9 meses, lo que prácticamente lo deja fuera de toda competencia oficial hasta 2027, incluyendo la Copa del Mundo.