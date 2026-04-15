Tenso momento entre el DT de Barcelona de Ecuador y un periodista que cubre a Boca: "¿Usted está de chiste o qué?"

César Farías, técnico de Barcelona de Ecuador interrumpió la conferencia para llamarle la atención a un cronista argentino. ¿Qué estaba haciendo?

El DT de Barcelona de Ecuador protagonizó un incómodo episodio en la sala de la Bombonera.

La noche en la Bombonera dejó más que una dura derrota para Barcelona de Ecuador. Tras el 3-0 sufrido ante Boca por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el foco se trasladó a la conferencia de prensa, donde César Farías protagonizó un incómodo momento con un periodista argentino.

Una vez finalizado el partido, el DT venezolano se sentó frente a los micrófonos para analizar la caída. Todo marchaba con normalidad hasta que, en medio de su exposición, interrumpió el discurso y apuntó directamente contra un cronista xeneize. “Amigo, ¿usted está en la rueda de prensa? ¿O usted está de chiste...? Yo soy una persona respetuosa, pero me gusta que me respeten”, apuntó, visiblemente molesto.

César Farías ubicó a un periodista argentino en conferencia de prensa El motivo del enojo fue claro: el periodista estaba de espaldas y hablando por teléfono mientras el entrenador del club ecuatoriano respondía preguntas. La situación generó sorpresa entre los presentes, pero duró apenas unos segundos. Tras un pedido de disculpas, Farías bajó la tensión y continuó con la conferencia sin mayores inconvenientes.

César Farías, DT de Barcelona, se cruzó con un periodista en la sala de prensa de la Bombonera. César Farías, DT de Barcelona, se cruzó con un periodista en la sala de prensa de la Bombonera. Video: TNT Sports

Qué dijo el DT de Barcelona de Ecuador tras el duro 0-3 en la Bombonera Ya más enfocado en el análisis futbolístico, Farías explicó por qué su equipo no logró hacer pie frente al equipo de Claudio Úbeda. “En estos partidos tienes que venir en tu mejor versión o te cuesta. No estuvimos finos en el rechazo ni en la segunda pelota, y cuando la pelota te vuelve rápido dos minutos al arco, te pesca una pequeña distracción”, lamentó.