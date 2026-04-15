Bombazo en el fútbol argentino: renunciaron el presidente y el vice de un club de Primera
Los máximos dirigentes de un equipo de la Liga Profesional presentaron sus renuncias, generando un cimbronazo en la institución.
La crisis que atraviesa Central Córdoba de Santiago del Estero sumó un capítulo de alto impacto que tomó por sorpresa al fútbol argentino: la salida de su cúpula dirigencial. Este martes, la institución confirmó las renuncias de su histórico presidente, José Félix Alfano, y del vicepresidente primero, Víctor Paz Trotta.
A través de un comunicado oficial, el Ferroviario explicó que ambas salidas se deben a “motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional”. A su vez, resolvió que el vice segundo, Hernán Zanni, asuma la presidencia de manera interina.
Central Córdoba anunció la salida de su presidente y del vice: el comunicado
El paso al costado de Alfano marca el cierre de una etapa importante para el club del interior. Había asumido en 2018 y fue protagonista de uno de los períodos más exitosos del club, con hitos como el ascenso a Primera y la histórica consagración en la Copa Argentina 2024.
Ese título le permitió a Central Córdoba meterse por primera vez en la Copa Libertadores, donde incluso logró uno de los triunfos más importantes de su historia: le ganó 2-1 a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, un recuerdo inolvidable para todos sus hinchas.
El difícil presente del Ferroviario en el Apertura
No obstante, el contexto actual dista mucho de aquellos tiempos dorados. Tras la prematura salida de Omar De Felippe, el equipo quedó bajo la conducción de Lucas Pusineri, que no logra enderezar el rumbo: El Ferroviario está lejos de los puestos de clasificación en el Torneo Apertura, con solo tres victorias en 13 fechas, y viene de sumar tres derrotas al hilo.