La alarmante lista que integran Mariano Toedtli, Alexis Matteo, Ariel Broggi y hasta el Gato Oldrá

Está claro que si existe un mundo que no conoce de tiempos, procesos y ciclos, ese el del fútbol argentino . Un ámbito que casi no da posibilidad de equivocarse, de fallar, de volver atrás. Y así lo refleja una interminable lista en donde aparecen, entre otros, entrenadores reconocidos por estas tierras.

Después de la actividad del fin de semana pasado, en donde el torneo Apertura de la Liga Profesional se encuentra en etapa de definición, y la Primera Nacional se acerca a la finalización de la primera ronda, se engrosó un listado que explica el momento que vive el fútbol campeón del mundo.

Mariano Toedtli no le encontró la vuelta a Godoy Cruz y dejó el cargo a principios de mes.

Una lista que, muy probablemente, sume más nombres cada lunes o cada martes, dependiendo casi pura y exclusivamente de un resultado deportivo, de si la pelota entró o pegó en el palo y salió, de si un dirigente se levantó con el pie izquierdo, o si a un director técnico le sonó el teléfono.

Según el registro de esta semana, 34 entrenadores dejaron su cargo durante este año, si se toma como referencia las dos categorías más importantes del fútbol argentino. De esa cantidad, 22 pertenecían a clubes de la Primera Nacional y los restantes 12 a la Liga Profesional .

ariel broggi tecnico lobo (2) Ariel Broggi se fue del Lobo del Parque tras un comienzo irregular en Primera División. Alf Ponce Mercado / MDZ

Dentro del listado figuran nombres como los de Ariel Broggi, quien se fue de Gimnasia en marzo pasado, Mariano Toedtli, quien dejó Godoy Cruz este mes, Alexis Matteo, quien partió de Deportivo Maipú en abril, y hasta Daniel Oldrá, quien en enero y con apenas una fecha disputada abandonó Instituto de Córdoba.

En la nómina también aparecen otros entrenadores reconocidos como Marcelo Gallardo, Eduardo Domínguez, Damián Ayude y Mariano Soso. ¿Quién será el próximo?.

Los que pudieron zafar

La antítesis de este escenario es el breve listado de directores técnicos que lograron escapar de esta realidad angustiante y que por ahora se mantienen en su cargo.

Alfredo Berti El Míster Alfredo Berti asumió en el CSIR en agosto de 2024 y sólo es superado por Gustavo Costas. EFE

En Primera División, el listado es encabezado por Gustavo Costas, que alcanzó los dos años y medio como conductor de Racing. Lo sigue Alfredo Berti, quien en agosto podría cumplir dos años al frente de Independiente Rivadavia, mientras que al podio lo completa Rubén Insúa, quien asumió en Barracas Central en septiembre de 2024, un mes después de Berti.

En la Primera Nacional, Leonardo Fernández alcanzó el récord de 2 años y 10 meses en Colegiales, seguido por José María Martínez, quien llegó a los 2 años en Tristán Suárez.