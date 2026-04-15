El llamativo gesto de Úbeda en pleno partido que indignó a un ídolo argentino de Barcelona de Ecuador: "Una falta de respeto, ¡qué fastidio!"

Claudio Úbeda protagonizó un inédito momento sobre el final del triunfo de Boca y una gloria del club de Guayaquil lo destrozó en redes sociales.

Úbeda y un gesto pocas veces visto: le firmó la camiseta a un hincha en pleno Boca 3-0 Barcelona (E).

Para Boca, la goleada ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores vale mucho más que tres puntos: sigue con puntaje perfecto en el certamen y ahora se le viene el Superclásico. La Bombonera fue una verdadera fiesta, a tal punto de que Claudio Úbeda protagonizó un curioso momento sobre el final del partido.

Antes del gol de Ander Herrera que decretó el 3-0 final, al entrenador le gritaron desde la platea y se desvió del partido por unos segundos. Lo que vino después fue tan increíble como inédito: accedió a firmarle la camiseta a un hincha en pleno partido, cuando el reloj ya marcaba el tiempo de descuento.

Video: Claudio Úbeda firmó un autógrafo en pleno partido Claudio Úbeda le firmó la camiseta a un plateísta en pleno Boca-Barcelona de Ecuador. Claudio Úbeda le firmó la camiseta a un plateísta en pleno Boca-Barcelona de Ecuador. Video: ESPN Lo cierto es que el gesto del Sifón no cayó para nada bien en la vereda contraria. Y la reacción no fue de un jugador y/o integrante del cuerpo técnico de los ecuatorianos, sino que llegó desde las redes. ¿El protagonista? Carlos Alfaro Moreno, uno de los máximos ídolos del club de Guayaquil.

El lapidario posteo de Alfaro Moreno por el gesto del DT de Boca

El argentino, que dejó una huella marcada en Barcelona como jugador y después también como presidente (2019 a 2023), utilizó su cuenta de X para repudiar el acto de Úbeda al firmar el autógrafo cuando el match todavía no había terminado. "Absolutamente innecesario, y una falta de respeto al equipo rival, y al fútbol. Hay que tener la dimensión del equipo que estás dirigiendo, y el mensaje que das al continente. ¡Que fastidio!", apuntó el exfutbolista, sin mediar palabra alguna.