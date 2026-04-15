La tajante advertencia de Leandro Paredes sobre el Superclásico en el Monumental: "Es una cancha difícil, pero..."

Tras la goleada ante Barcelona de Ecuador, Leandro Paredes comenzó a palpitar la visita a River del próximo domingo y bajó un claro mensaje para los hinchas.

Paredes, de la alegría por el triunfazo de Boca en la Copa a la ilusión por el Superclásico.

Antes de cerrar la fiesta en la Bombonera, donde Boca gustó y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador, bajó el grito de guerra. "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganaron", entonaron los miles de hinchas xeneizes, palpitando la visita a River del domingo. Y claro, para Leandro Paredes fue imposible no tomar nota.

El análisis positivo de Leandro Paredes tras la goleada en la Libertadores El campeón del mundo y líder futbolístico del equipo de Claudio Úbeda dejó atrás el triunfazo en la Copa Libertadores y se enfocó de lleno en lo que será su segundo Superclásico desde su histórica vuelta a la Ribera. “El resultado es espectacular, ojalá podamos seguir de esta manera”, comenzó diciendo en cancha, en diálogo con la transmisión oficial.

A su vez, remarcó la importancia de la gran levantada de Boca en los últimos partidos: está invicto hace 12 partidos y el Sifón ya no parece estar en la cuerda floja. "Vamos agarrando confianza, encontramos la manera y la idea de juego y esa idea nos trajo resultados positivos, pero siempre hay cosas para mejorar", afirmó el capitán.

Boca vs Barcelona de Guayaquil Ecuador Copa Libertadores 2026 Adam Bareiro Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador y sigue con puntaje perfecto en la Copa. Fotobaires

En paralelo, no pudo ocultar su felicidad por jugar la Libertadores con el club de sus amores. “Es algo único, soñaba con jugar un partido de esta competición en esta cancha. Estoy viviendo mi propio sueño, ojalá pueda cumplir lo que me falta”, admitió, permitiéndose soñar con la séptima conquista.