La tajante advertencia de Leandro Paredes sobre el Superclásico en el Monumental: "Es una cancha difícil, pero..."
Tras la goleada ante Barcelona de Ecuador, Leandro Paredes comenzó a palpitar la visita a River del próximo domingo y bajó un claro mensaje para los hinchas.
Antes de cerrar la fiesta en la Bombonera, donde Boca gustó y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador, bajó el grito de guerra. "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganaron", entonaron los miles de hinchas xeneizes, palpitando la visita a River del domingo. Y claro, para Leandro Paredes fue imposible no tomar nota.
El análisis positivo de Leandro Paredes tras la goleada en la Libertadores
El campeón del mundo y líder futbolístico del equipo de Claudio Úbeda dejó atrás el triunfazo en la Copa Libertadores y se enfocó de lleno en lo que será su segundo Superclásico desde su histórica vuelta a la Ribera. “El resultado es espectacular, ojalá podamos seguir de esta manera”, comenzó diciendo en cancha, en diálogo con la transmisión oficial.
A su vez, remarcó la importancia de la gran levantada de Boca en los últimos partidos: está invicto hace 12 partidos y el Sifón ya no parece estar en la cuerda floja. "Vamos agarrando confianza, encontramos la manera y la idea de juego y esa idea nos trajo resultados positivos, pero siempre hay cosas para mejorar", afirmó el capitán.
En paralelo, no pudo ocultar su felicidad por jugar la Libertadores con el club de sus amores. “Es algo único, soñaba con jugar un partido de esta competición en esta cancha. Estoy viviendo mi propio sueño, ojalá pueda cumplir lo que me falta”, admitió, permitiéndose soñar con la séptima conquista.
La advertencia del campeón del mundo de cara al Superclásico
Cuando le tocó hablar sobre el duelo en el Monumental, Paredes eligió tomarlo con pinzas. No obstante, dejó un contundente aviso que hace ilusionar al pueblo xeneize con repetir el resultado del año pasado (victoria 2-0 de Boca con goles de Zeballos y Merentie por la fecha 15 del Clausura). "A partir de mañana (por este miércoles) vamos a pensar en el Superclásico. Tenemos un partido importante y vamos a una cancha difícil, ojalá preparemos todo de la mejor manera para ir por todo", sentenció.