Cuánto cuesta comer durante el Mundial 2026: guía de precios para hinchas argentinos

Entre entradas, vuelos y hoteles, muchos hinchas concentran toda su atención en los gastos más grandes del Mundial 2026 . Sin embargo, cuando comienza el viaje aparece otro costo que puede impactar más de lo esperado: la comida diaria. Un desayuno, un almuerzo rápido y una cena pueden representar una diferencia importante en el presupuesto de quienes planean seguir a su selección.

La Copa del Mundo 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tres países con costumbres y precios muy distintos. Mientras algunas ciudades ofrecen opciones económicas para comer bien sin gastar demasiado, otras obligan a prestar atención a cada consumo para evitar sorpresas al momento de pagar.

Para muchos argentinos, México será el destino donde resultará más sencillo controlar los gastos gastronómicos. En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey es posible encontrar tacos callejeros por entre 25 y 50 pesos mexicanos cada uno, mientras que una comida completa en un restaurante informal suele costar entre 180 y 350 pesos mexicanos.

Un desayuno tradicional puede encontrarse desde 120 pesos mexicanos y una cerveza en bares o restaurantes suele ubicarse entre 50 y 90 pesos mexicanos. Esto convierte a México en una de las sedes más accesibles para quienes buscan combinar Mundial y turismo sin disparar el presupuesto.

Además, la enorme variedad gastronómica permite comer bien prácticamente en cualquier barrio. Tacos al pastor, quesadillas, tortas mexicanas y tamales aparecen entre las opciones más elegidas por turistas y locales.

mundial comida Imagen creada con IA MDZ

Estados Unidos, donde conviene mirar la cuenta dos veces

El panorama cambia cuando el viaje se traslada a ciudades como Dallas, Houston, Miami o Nueva York. Allí los precios suelen ser considerablemente más elevados.

Un combo básico de hamburguesa, papas y bebida en una cadena de comida rápida puede costar entre 12 y 18 dólares. En restaurantes de nivel medio, una comida individual suele ubicarse entre 20 y 40 dólares por persona, sin incluir propinas.

La cerveza también representa un gasto importante. En zonas turísticas o cercanas a los estadios, una pinta puede costar entre 7 y 12 dólares. A eso se suma una particularidad que muchos argentinos descubren recién al pagar: los impuestos suelen agregarse al valor exhibido y las propinas del 15% al 20% forman parte de la costumbre local.

Canadá, un punto intermedio

Toronto y Vancouver aparecen entre las ciudades más atractivas para los visitantes, aunque los precios suelen ubicarse por encima de México y cerca de los niveles estadounidenses.

Una comida económica ronda entre 18 y 30 dólares canadienses, mientras que una cerveza en bares o restaurantes puede costar entre 8 y 12 dólares canadienses. Un café suele ubicarse entre 3 y 6 dólares canadienses y los desayunos completos parten desde los 15 dólares.

Al igual que en Estados Unidos, las propinas son habituales y deben contemplarse dentro del presupuesto diario.

El gasto que puede definir el presupuesto final

Muchos viajeros calculan con precisión cuánto costarán los vuelos y las entradas, pero subestiman lo que terminarán gastando durante dos o tres semanas de comidas fuera de casa. La diferencia puede ser significativa.

Por ejemplo, una persona que destine 15 dólares diarios a comida rápida gastará mucho menos que otra que realice todas sus comidas en restaurantes. En una estadía de diez días, esa diferencia puede superar fácilmente los 300 o 400 dólares.

Por eso, quienes ya comenzaron a planificar su aventura mundialista suelen dedicar tiempo a investigar precios, hábitos locales y opciones gastronómicas antes de viajar. Después de todo, el Mundial se disfruta en la cancha, pero también alrededor de una mesa. Y saber cuánto cuesta cada comida puede ayudar a evitar que el presupuesto termine jugando en contra antes del pitazo final.