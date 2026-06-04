Mundial 2026: hoteles o Airbnb, qué conviene reservar para gastar menos en el viaje

Cuando alguien empieza a imaginar un viaje al Mundial 2026 , casi siempre piensa primero en las entradas. Después vienen los pasajes. Sin embargo, hay un gasto que suele sorprender incluso a los viajeros más experimentados: el alojamiento. Y cuanto más cerca está la Copa del Mundo, más evidente se vuelve.

Encontrar dónde dormir durante el Mundial 2026 podría convertirse en una de las decisiones más importantes para quienes sueñan con ver a la Selección Argentina en Norteamérica.

La próxima edición del torneo será diferente a todas las anteriores. No habrá una única sede ni una sola ciudad base. Los partidos se jugarán en Estados Unidos, México y Canadá, con distancias enormes entre algunas de las sedes. Eso obliga a muchos hinchas a replantear la forma tradicional de organizar un viaje. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta llegar, sino cuánto costará quedarse.

Hace algunos años la decisión era bastante sencilla. La mayoría de los turistas buscaba un hotel cercano al estadio o al centro de la ciudad y resolvía el tema rápidamente. Hoy el escenario es diferente. Los precios cambian con rapidez y la disponibilidad puede desaparecer mucho antes de que empiece el torneo.

Quienes estuvieron en otros Mundiales suelen repetir la misma advertencia : esperar hasta el último momento rara vez sale bien. En eventos deportivos de esta magnitud, las habitaciones más buscadas desaparecen primero y las tarifas suelen acompañar el aumento de la demanda.

Eso no significa que los hoteles hayan perdido atractivo. Siguen siendo la alternativa más cómoda para quienes priorizan ubicación, recepción permanente y servicios incluidos. El problema aparece cuando esos beneficios empiezan a reflejarse en la tarifa final.

Por qué tantos viajeros miran Airbnb

En los grupos de viajeros y foros especializados aparece cada vez más una misma recomendación: revisar también los alquileres temporarios. La explicación es bastante simple. Cuatro amigos compartiendo un departamento suelen gastar bastante menos que reservando cuatro habitaciones de hotel.

alojamiento mundial Imagen generada por IA

Además del ahorro, existe otra ventaja que muchos valoran. Tener cocina permite reducir gastos diarios que, en destinos turísticos, suelen acumularse rápidamente. Un desayuno preparado en el alojamiento o una cena sencilla después de un partido pueden representar una diferencia importante al final del viaje.

No es casualidad que Airbnb haya decidido convertirse en socio oficial de la FIFA para el Mundial 2026. La empresa estima que cientos de miles de visitantes utilizarán la plataforma durante el torneo, una señal clara de cómo cambiaron los hábitos de alojamiento en los grandes eventos deportivos.

El truco que más recomiendan quienes ya viajaron

Los viajeros frecuentes rara vez se quedan con una única opción. De hecho, muchos combinan alternativas según cada etapa del recorrido. Un hotel cerca del aeropuerto para una escala corta. Un departamento en la ciudad donde pasarán varios días. Una reserva flexible por si el calendario cambia o aparece una mejor oportunidad.

La lógica es sencilla: no todas las sedes tendrán los mismos precios ni la misma disponibilidad. Dormir en Dallas no costará lo mismo que hacerlo en Ciudad de México o Vancouver. Por eso, la flexibilidad suele transformarse en una aliada tan importante como la anticipación.

Con más de un año por delante, todavía hay margen para planificar. Pero quienes siguen de cerca la organización del Mundial coinciden en algo. Las entradas generan emoción, los pasajes ocupan gran parte del presupuesto, pero el alojamiento puede terminar definiendo cuánto cuesta realmente vivir la experiencia. Y en un torneo que se jugará en tres países y decenas de ciudades, elegir bien dónde dormir puede valer tanto como conseguir un lugar en la tribuna.