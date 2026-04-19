Receta fácil de rosquillas de anís: el dulce tradicional que no puede faltar
Receta de rosquillas de anís caseras, crocantes y aromáticas, ideales para acompañar el mate o el café con un clásico dulce.
Esta receta de rosquillas de anís es un clásico casero ideal para acompañar el mate o el café. Con una textura crocante por fuera y tierna por dentro, estas rosquillas de anís tienen un aroma inconfundible. Es una delicia fácil, económica y perfecta para preparar algo dulce y tradicional en casa.
Ingredientes (rinde 12 porciones)
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Harina de trigo — 400 gramos
Azúcar — 150 gramos
Huevos — 2 unidades (120 gramos)
Aceite — 100 mililitros
Leche — 100 mililitros
Anís en grano — 10 gramos
Polvo de hornear — 10 gramos
Sal — 2 gramos
Aceite para freír — cantidad necesaria
Azúcar extra — 50 gramos
Paso a paso para crear rosquillas de anís deliciosas
1- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
2- Agregar el aceite y la leche, mezclando bien.
3- Incorporar el anís en grano a la preparación.
4- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal.
5- Integrar los ingredientes secos hasta formar una masa suave.
6- Tomar porciones y formar tiras, uniendo las puntas para dar forma de rosquilla.
7- Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.
8- Freír las rosquillas de anís hasta que estén doradas.
9- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
10- Pasarlas por azúcar extra mientras aún están tibias.
De la cocina a la mesa
Las rosquillas de anís son un clásico que nunca falla en la cocina casera. Esta receta logra un equilibrio perfecto entre una textura crocante y un interior suave, con el toque aromático del anís que las hace únicas. Son ideales para compartir en la merienda o como algo dulce para acompañar bebidas calientes. Además, se pueden conservar durante varios días en un recipiente hermético. Si se desea, también se pueden hacer al horno para una versión más liviana. Una opción simple, tradicional y deliciosa para disfrutar en casa con ingredientes básicos. ¡Deliciosas!.