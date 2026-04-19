Receta fácil de rosquillas de anís: el dulce tradicional que no puede faltar

Esta receta de rosquillas de anís es un clásico casero ideal para acompañar el mate o el café . Con una textura crocante por fuera y tierna por dentro, estas rosquillas de anís tienen un aroma inconfundible. Es una delicia fácil, económica y perfecta para preparar algo dulce y tradicional en casa.

Prepará esta receta de rosquillas de anís

Prepará esta receta de rosquillas de anís

1- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

2- Agregar el aceite y la leche , mezclando bien.

3- Incorporar el anís en grano a la preparación.

4- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Integrar los ingredientes secos hasta formar una masa suave.

6- Tomar porciones y formar tiras, uniendo las puntas para dar forma de rosquilla.

7- Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.

8- Freír las rosquillas de anís hasta que estén doradas.

9- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

10- Pasarlas por azúcar extra mientras aún están tibias.

Esta receta es ideal para acompañar con mate Esta receta es ideal para acompañar con mates Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las rosquillas de anís son un clásico que nunca falla en la cocina casera. Esta receta logra un equilibrio perfecto entre una textura crocante y un interior suave, con el toque aromático del anís que las hace únicas. Son ideales para compartir en la merienda o como algo dulce para acompañar bebidas calientes. Además, se pueden conservar durante varios días en un recipiente hermético. Si se desea, también se pueden hacer al horno para una versión más liviana. Una opción simple, tradicional y deliciosa para disfrutar en casa con ingredientes básicos. ¡Deliciosas!.