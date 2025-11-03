Limpieza: el truco con una vela para dejar tus gafas impecables

Es posible realizar una limpieza sencilla de los lentes con pocos productos. El algodón y el jabón le dan el toque final.

Con el uso diario las gafas o lentes se rayan y se ensucian con facilidad. Es por eso que es necesaria una limpieza correcta sin necesidad de gastar en productos especializados. Existe un ingenioso truco casero con elementos comunes muy baratos.

Limpieza de gafas Un truco que no muchos conocen consiste en crear una capa protectora suave que permite repeler el agua y minimizar la apariencia de los pequeños arañazos superficiales. Para esto se necesitará algodón, una vela y jabón líquido.

En primer lugar, se pasa el algodón suavemente por la superficie de los cristales. Eso permitirá retirar el polvo y la suciedad sin dejar marcas ni rayones. Luego con una vela blanca se frota en forma delicada sobre los lentes para que quede una capa casi invisible de cera. Este compuesto actúa como un agente hidrófobo, dificultando la condensación del vapor.

Con esta limpieza se podrá ver mejor. Por último, se aplica una gota de jabón líquido y se frota con las yemas sobre el lente de manera muy suave. Retirar el exceso con una gamuza de microfibra limpia sin enjuagar.

Otra alternativa de limpieza rápida es frotar una pizca de jabón en pastilla seco sobre la parte interna de los lentes. Luego se limpia el exceso con una gamuza de microfibra limpia hasta que la visión sea más clara.