Limpieza: con estos trucos novedosos los trapos de cocina quedarán como nuevos

Se puede realizar una limpieza sencilla quitando la grasa acumulada con limón, sal vinagre y otros ingredientes.

Los repasadores son una especie de héroes anónimos de la cocina porque absorben la grasa, la humedad y los restos de comida. Pero con el tiempo se deterioran, por eso una limpieza profunda nunca viene mal. Hay trucos que los dejarán como nuevos.

repasador Repasadores como nuevos. Foto: Fuente: Freepik Repasadores como nuevos con esta limpieza. Foto: Fuente: Freepik Limpieza de repasadores Un truco poco conocido es con limón. En una olla grande hay que hervir agua. Una vez que esté hirviendo, añadir los repasadores sucios, una taza de zumo de limón natural y dos cucharadas de sal gruesa.

Se dejan hervir los repasadores a fuego medio durante media hora aproximadamente. El ácido cítrico del limón actuará como un gran blanqueador natural y desinfectante y la sal, por su parte, ayudará a desprender la suciedad. Luego lavar como de costumbre.

Otra opción es realizar un lavado inicial y sumergir los repasadores en un balde de agua muy caliente. Añadir media taza de vinagre blanco de limpieza y media taza de bicarbonato de sodio. Dejar en remojo por lo menos una hora, escurrir y llevar a la lavadora.