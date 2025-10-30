Netflix: la comedia romántica que estrenó su segunda temporada y ya es furor

Nadie quiere esto estrenó su segunda temporada en Netflix y la serie ya está arrasando en la plataforma.

El pasado 23 de octubre Netflix estrenó la segunda temporada de una comedia romántica que está arrasando en la plataforma. Nadie quiere esto con Kristen Bell y Adam Brody es muy prometedora para los que aman este tipo de series.

Netflix: de qué se trata “Una presentadora de podcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran. ¿Podrá su relación sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entrometidas familias?”, resume la sinopsis de Netflix.

El año pasado la serie de streaming arrasó y ahora está pasando lo mismo con la segunda entrega de diez capítulos que muestran cómo avanza la historia de amor.

A diferencia de otras comedias románticas, esta serie no se queda en el cliché de “vivieron felices para siempre”. Contrariamente, se trata de dos adultos tratando de tener conversaciones responsables sobre el amor y las peleas para sostener la pareja.

serie1 Netflix sorprendió con la segunda temporada. Después de haber superado los problemas de la primera temporada, en la serie Joanne y Noah finalmente están juntos, pero a medida que avanza la relación salen de la fase de “luna de miel” y aparecen nuevos desafíos que deberán enfrentar.