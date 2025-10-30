Especial Halloween: esta película de Netflix de terror te dejará los pelos de punta

Recién llegada a la plataforma de streaming, este film es tendencia por su espeluznante trama que te mantendrá atrapado por poco más de una hora y media.

Una película de terror ideal para ver en Halloween.

Este viernes 31 de octubre se celebra Halloween y si te quedás en casa, te recomendamos esta película que está conquistando Netflix y no te la podés perder: El elixir de la inmortalidad (Abadi Nan Jaya, título original).

Este film indonesio se estrenó en la plataforma de streaming el pasado jueves 23 de octubre y te dejará los pelos de punta. Actualmente, es la tercera película más elegida en Netflix.

El elixir de la inmortalidad 2 "El elixir de la inmortalidad" se puede ver en Netflix. Netflix, Inc. Dirigida por Kimo Stamboel y guionada por Agasyah Karim, Khalid Kashogi y también Stamboel, esta propuesta tiene una duración de 116 minutos.

"Un elixir reanima a los muertos en una aldea. Una familia en conflicto debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa", cuenta la sinopsis del largometraje.

Mirá el trailer de El elixir de la inmortalidad El Elixir De La Inmortalidad- Trailer El elixir de la inmortalidad está protagonizada por: Mikha Tambayong, Eva Celia, Marthino Lio, Dimas Anggara, Varen Arianda Calief, Ardit Erwandha, Claresta Taufan, Donny Damara, Kiki Narendra y Vonny Anggraini.