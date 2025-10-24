Este thriller que se estrenó hace más de veinte años está atrapando a todos en Netflix

La película cuenta con la participación de Michael Douglas y un gran elenco. Actualmente, es uno de los títulos más elegidos en Netflix.

La película ocupa el décimo puesto de la lista de las películas más vistas en Netflix actualmente.

Estrenada en 2001, Ni una palabra se encuentra actualmente entre las películas más vistas de Netflix, ocupando el décimo puesto en la plataforma. La historia sigue a un psiquiatra que debe adentrarse en la mente de una paciente en estado catatónico para descifrar un código que podría salvar a su hija secuestrada. Con 113 minutos de tensión, mantiene al espectador al borde del asiento.

Dirigida por Gary Fleder y basada en la novela homónima de Andrew Klavan, la película cuenta con el guion de Anthony Peckham y Patrick Smith Kelly.

Ni una palabra 2 El film se estrenó en 2001. IMDB. El reparto incluye a Michael Douglas como el Dr. Nathan Conrad; Sean Bean en el papel de Patrick Koster; y Brittany Murphy como la paciente Elisabeth Burrows. Completan el elenco: Skye McCole Bartusiak; Jennifer Esposito; Famke Janssen; y Oliver Platt.

A pesar de recibir críticas mixtas (23 % de comentarios positivos en Rotten Tomatoes y 38 % en Metacritic), este thriller ha capturado la atención del público, recaudando cerca de 100 millones de dólares a nivel internacional y consolidándose como una de las películas más vistas actualmente en Netflix.