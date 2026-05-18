¿Enamorada? La foto que reveló el presente amoroso de Wanda Nara tras fuertes rumores

Wanda Nara se prepara esta noche para asistir a los Martín Fierro de televisión y espera poder quedarse con la estatuilla a mejor conductora. En la previa, su nombre quedó en el medio de la polémica tras la supuesta separación con Martín Migueles y el supuesto romance con Agustín Bernasconi.

Lo cierto es que el cantante con quien la empresaria grabó en Uruguay desmintió el affaire y en las últimas horas salió a la luz una contundente imagen que confirma un fuerte dato sobre la vida amorosa de Wanda.

Uno de sus hijos compartió una foto en sus redes sociales donde se puede observar que están abriendo los famosos paquetitos de las figuritas de la Copa del Mundo 2026. El llamativo dato es que no solo se encontraba Wanda en ese momento.

Sino que quien también estaba presente en esa mesa del departamento del Chateau Libertador era nada más y nada menos que Martín Migueles . Esto hace caer el rumor de que ella efectivamente se separó de su pareja.

El rumor sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

La supuesta separación de Wanda Nara se dio luego de que Martín Migueles fuera implicado en la causa por las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). Desde ese momento, trascendió que la empresaria decidió terminar su relación.

El viaje de Wanda Nara a Uruguay para filmar una película habría sido el detonante final. Según la periodista Naiara Vecchio, el empresario le manifestó su descontento por esta ausencia, lo que generó diferencias irreconciliables en la dinámica de la pareja.

Sin embargo, la foto de su hijo deja en evidencia que claramente ambos siguen juntos, aunque ella decidió no mostrarse con Migueles en sus redes sociales, algo que hacía con frecuencia.