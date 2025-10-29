Este corto en Netflix emociona y deja una lección difícil de olvidar

En tan solo 16 minutos, este corto de Netflix cuenta lo que una niña hace en las calles de Nueva York para sobrevivir.

Netflix sorprende con una producción breve que deja huella desde el primer minuto. Closing Dynasty es un corto del director Lloyd Lee Choi que, con apenas 16 minutos de duración, logra mostrar una historia conmovedora sobre la infancia, la supervivencia y la inocencia perdida. Una pequeña actriz se roba la atención y el corazón del público.

Un corto con una lección compleja La protagonista es Queenie, una niña de siete años que recorre las calles de Nueva York buscando formas de ganar dinero. Su vida transcurre entre engaños, pedidos de ayuda y la necesidad de sobrevivir en un entorno que no tiene espacio para la ternura. A su corta edad, entiende que la calle es un escenario donde todo se gana con astucia.

netflix Milinka Winata, quien interpreta a Queenie, ofrece una actuación que trasciende las palabras. Su mirada mezcla inocencia y cansancio, y en ella se reflejan las historias de tantos niños que enfrentan una realidad similar. A través de gestos y silencios, transmite la complejidad de una infancia que lucha por seguir siendo infancia.