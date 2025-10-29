Cómo tu cerebro se libera del apego emocional en tan solo 12 minutos

El cerebro tiene la capacidad de liberarse del apego emocional más rápido. Según estudios en neurociencia liderados por Sandra Langeslag, existe una técnica llamada revalorización cognitiva que permite modificar en minutos la manera en que percibimos a una persona. Con solo cambiar el enfoque mental, el vínculo tóxico comienza a debilitarse.

Entrena tu cerebro contra el apego Este proceso consiste en mirar la relación desde un ángulo distinto, sin idealizar la realidad. En lugar de pensar en los momentos agradables, se invita a recordar los episodios donde hubo indiferencia, desinterés o falta de respeto. Al hacerlo, el cerebro ajusta su respuesta química y el apego pierde intensidad.

astrología, parejas, pareja Entrena tu cerebro en 12 minutos. Shutterstock Durante esta práctica, se activa la amígdala cerebral, una zona relacionada con las emociones y la memoria. La liberación de dopamina —la sustancia asociada al placer— disminuye, lo que reduce la sensación de necesidad. Es como si el cerebro comprendiera que esa persona ya no representa una fuente de bienestar, sino una historia cerrada.