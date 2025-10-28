Qué es el neurobienestar y por qué es importante para la longevidad: esto dice la ciencia

El neurobienestar se consolida como un pilar esencial del autocuidado en la sociedad contemporánea.

Qué es el neurobienestar y por qué es importante para la salud de toda la comunidad. Los detalles en la nota.

En la actualidad, el concepto de bienestar ha evolucionado más allá de la salud física y emocional, incorporando una dimensión crucial: el neurobienestar. Este enfoque integral reconoce la importancia de mantener y optimizar la salud cerebral como componente esencial del autocuidado.

dormir La calidad del sueño es un factor determinante en nuestras vidas. Canva ¿Qué es el neurobienestar? El neurobienestar abarca prácticas y hábitos destinados a preservar la función cognitiva, mejorar la salud mental y prevenir enfermedades neurodegenerativas. Investigaciones recientes destacan la calidad del sueño como un factor determinante en este ámbito. Según el profesor Kestutis Petrikonis, una mala calidad del sueño puede aumentar el riesgo de padecer demencia hasta en un 70%, debido a la acumulación de toxinas como la beta amiloide en el cerebro.

Además del sueño, la estimulación cerebral mediante tecnologías no invasivas ha mostrado resultados prometedores. Un estudio de la Universidad de Texas en Austin demostró que la estimulación con ondas sonoras de baja intensidad puede reducir significativamente los síntomas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, modulando la actividad de la amígdala sin necesidad de cirugía.

neurobiestar (1) Alimentarse y dormir bien son la base para una buena longevidad. Canva El estilo de vida también desempeña un papel fundamental en el neurobienestar. Mantener la actividad física, mental y social, controlar enfermedades crónicas, cuidar la visión y la audición, y cultivar la curiosidad son prácticas recomendadas para preservar la salud cerebral. Estos hábitos no solo benefician a los adultos mayores, sino también a los jóvenes en edad laboral, subrayando la importancia de adoptar una perspectiva preventiva desde etapas tempranas de la vida.