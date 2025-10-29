El look de Paris Hilton que hizo recordar los años dorados de Britney Spears

El homenaje de Paris Hilton que desató nostalgia entre los fans del pop. Revive a Britney Spears y le envía un fuerte mensaje.

Paris Hilton regresó con un disfraz de Halloween que revivió los años dorados del pop. La empresaria decidió rendir homenaje a su amiga Britney Spears con dos atuendos icónicos de la cantante: el enterizo rojo de látex de “Oops!... I Did It Again” y el uniforme escolar de “...Baby One More Time”.

Paris Hilton: pura nostalgia y estilo Cada detalle del disfraz estuvo cuidado. El traje rojo brillaba igual que en el legendario video, y su peinado con coletas recordó a la Britney que marcó una era. En las fotos, Paris posó sonriente y segura, demostrando que el espíritu de Halloween también es una oportunidad para celebrar la música y la amistad. Los fans no tardaron en llenar los comentarios con elogios y recuerdos.

paris4 Pero su homenaje no terminó ahí. Paris compartió una publicación especial junto a su familia, todos disfrazados de los personajes de Toy Story. Ella se convirtió en Bo Peep, su esposo Carter Reum en Woody, su hijo Phoenix en Buzz Lightyear y la pequeña London en Jessie. Las imágenes mostraron una versión divertida y tierna de la familia Hilton disfrutando del ambiente festivo.

Embed - Oops, I Did It Again En otra publicación, la socialité posó con su hijo Phoenix en brazos, aún con el traje rojo inspirado en Britney. En la descripción del video, escribió unas palabras que derritieron corazones. Dijo que Phoenix adoraba a su “tía Britney” y expresó cuánto la extrañaban. El pequeño incluso saludó a la cantante diciendo “Hola tía Britney, te quiero”, un gesto que enterneció a los seguidores de ambas.