Limpieza: el abrillantador mágico para dejar las hornallas y las ollas impecables

Bicarbonato de sodio y limón son los ingredientes que dejarán la cocina reluciente en simples pasos. Una limpieza que no falla.

La cocina es el lugar donde más suciedad y grasa se acumula. Las estufas y hornallas no son la excepción, pero existe una manera sencilla y económica de realizar una limpieza para que queden totalmente brillantes con ingredientes caseros.

Limpieza Se puede lograr un acabado profesional con una sola pasada de una fórmula “mágica” de limpieza. No se necesitan productos industriales costosos, la solución está en la química natural del limón, el bicarbonato de sodio y el detergente.

Con este consejo las hornallas de la cocina quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Limpieza. Con este consejo las hornallas de la cocina quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Esta solución es una perfecta combinación del poder desengrasante del detergente, la acción pulidora y abrasiva del bicarbonato de sodio y el ácido natural del limón que disuelve la cal y la suciedad.Ingredientes

Detergente líquido Bicarbonato de sodio Jugo de un limón Un poco de agua Para la preparación se mezclan los ingredientes en un recipiente, hasta formar una pasta homogénea. Con una esponja frotar la mezcla sobre la superficie de las hornallas o las ollas. Si la suciedad está muy incrustada se deja actuar el preparado durante media hora para que los ácidos y el bicarbonato desprendan la grasa.

Esta limpieza es muy efectiva también para las ollas quemadas. Los resultados serán sorprendentes.