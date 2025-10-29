Presenta:

Tendencias

|

faros

Cómo mejorar el aspecto de los faros del auto: el método casero que no falla

Mejorá la visibilidad, seguridad y aspecto de tu auto limpiando los faros con este método casero y efectivo.

Alejandro Llorente

Los faros limpios mejoran la visibilidad nocturna y reducen riesgos. Foto: Shutterstock

Los faros limpios mejoran la visibilidad nocturna y reducen riesgos. Foto: Shutterstock

Los faros del auto son una de las partes más importantes para la seguridad vial. Con el tiempo, el plástico de los faros puede opacarse o amarillear, reduciendo la visibilidad durante la noche y por supuesto, el aspecto estético del vehículo. La buena noticia es que existe un método de limpieza casero, sencillo y económico para devolverles su brillo original sin recurrir a costosos talleres.

Qué necesitás

  • Pasta de dientes (con flúor) o bicarbonato de sodio.

  • Un paño limpio de microfibra.

  • Agua y jabón neutro.

  • Cinta adhesiva para proteger la carrocería alrededor del faro.

shutterstock_2442014287
Recuper&aacute; la transparencia de los faros con un truco casero y econ&oacute;mico de limpieza. Foto: Shutterstock

Recuperá la transparencia de los faros con un truco casero y económico de limpieza. Foto: Shutterstock

Paso a paso: como limpiar los faros del auto

  • Limpieza previa: lavá los faros con agua y jabón para eliminar el polvo superficial y restos de insectos. Secalos bien con un paño.

  • Protección: poné cinta adhesiva alrededor del faro para no dañar la pintura del auto.

  • Aplicación del producto: colocá una pequeña cantidad de pasta de dientes o una mezcla de bicarbonato con agua sobre el paño de microfibra.

  • Pulido: frotá los faros con movimientos circulares y firmes durante varios minutos, cubriendo toda la superficie opaca.

  • Enjuague: retirá el producto con agua limpia y secá con otro paño seco.

  • Repetir si es necesario: si los faros están muy deteriorados, podés repetir el procedimiento hasta lograr el brillo deseado.

Con este método, los faros recuperan su transparencia, mejorando la visibilidad nocturna y devolviendo al auto un aspecto cuidado y moderno. Además, es un procedimiento rápido, económico y que se puede hacer con materiales que todos tenemos en casa. No hace falta gastar grandes cantidades de dinero en los plásticos del auto.

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas