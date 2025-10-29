Cómo mejorar el aspecto de los faros del auto: el método casero que no falla

Los faros del auto son una de las partes más importantes para la seguridad vial. Con el tiempo, el plástico de los faros puede opacarse o amarillear, reduciendo la visibilidad durante la noche y por supuesto, el aspecto estético del vehículo. La buena noticia es que existe un método de limpieza casero, sencillo y económico para devolverles su brillo original sin recurrir a costosos talleres.