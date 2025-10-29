Cómo mejorar el aspecto de los faros del auto: el método casero que no falla
Mejorá la visibilidad, seguridad y aspecto de tu auto limpiando los faros con este método casero y efectivo.
Los faros del auto son una de las partes más importantes para la seguridad vial. Con el tiempo, el plástico de los faros puede opacarse o amarillear, reduciendo la visibilidad durante la noche y por supuesto, el aspecto estético del vehículo. La buena noticia es que existe un método de limpieza casero, sencillo y económico para devolverles su brillo original sin recurrir a costosos talleres.
Qué necesitás
-
Pasta de dientes (con flúor) o bicarbonato de sodio.
Un paño limpio de microfibra.
Agua y jabón neutro.
Cinta adhesiva para proteger la carrocería alrededor del faro.
Paso a paso: como limpiar los faros del auto
-
Limpieza previa: lavá los faros con agua y jabón para eliminar el polvo superficial y restos de insectos. Secalos bien con un paño.
Protección: poné cinta adhesiva alrededor del faro para no dañar la pintura del auto.
Aplicación del producto: colocá una pequeña cantidad de pasta de dientes o una mezcla de bicarbonato con agua sobre el paño de microfibra.
Pulido: frotá los faros con movimientos circulares y firmes durante varios minutos, cubriendo toda la superficie opaca.
Enjuague: retirá el producto con agua limpia y secá con otro paño seco.
Repetir si es necesario: si los faros están muy deteriorados, podés repetir el procedimiento hasta lograr el brillo deseado.
Con este método, los faros recuperan su transparencia, mejorando la visibilidad nocturna y devolviendo al auto un aspecto cuidado y moderno. Además, es un procedimiento rápido, económico y que se puede hacer con materiales que todos tenemos en casa. No hace falta gastar grandes cantidades de dinero en los plásticos del auto.