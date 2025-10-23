El árbol que se hace enredadera y todos quieren en su jardín: cómo cuidar la buganvilia

El jardín se puede tornar un lugar colorido y lleno de vida con una bunganvilia decorando una pared, pérgola o reja.

Hay una planta que llama la antención en todos lados donde la vemos y es la buganvilia. Sus flores fucsia, rojas, naranjas o blancas que cubren muros enteros no pasan desapercibidas y hacen que sea la planta favorita de muchos sin esfuerzo. Cómo plantarlo en el jardín y cuidarlo para que se destaque.

Técnicamente, la buganvilia no es un árbol ni una enredadera, es un arbusto trepador que se puede adaptar a diferentes estructuras como paredes, pérgolas y rejas. Igualmente, si se poda puede crecer como un árbol. Su versatilidad, sumada a su resistencia, la convierte en una planta ideal.

buganvilia La buganvilia o santa rita puede funcionar como árbol o enredadera según cómo la guíes y florece más cuando la regás menos. Foto: Archivo Cómo hacer que al buganvilia florezca todo el año La bunganvilia es una planta que disfruta del sol y de un riego controlado. En este sentido, debemos plantarla en un lugar donde reciba al menos 6 horas de luz directa al día. Además, se debe regar solo cuando la tierra esté seca. El exceso de agua hace que la planta tire hojas verdes pero pocas flores.

La poda también es clave. A fines del invierno, antes de que empiece el calor, hay que recortar las ramas para estimular brotes nuevos. De esta forma, evitamos que la planta se ponga leñosa y florezca poco.