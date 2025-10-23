Jardinería: el repelente casero contra hormigas con un cítrico con hongos

Es posible preparar un repelente de manera muy sencilla. Los que saben de jardinería lo recomiendan para las plantas.

Si alguien sabe de trucos caseros son los que se dedican a la jardinería. A veces las plantas son invadidas por hormigas que se comen sus hojas y las terminan dañando. Sin embargo, hay un truco muy sencillo para solucionarlo.

Jardinería Si los cítricos que tienen en casa tienen hongos no los tienen que tirar porque funcionarán como un potente repelente de hormigas. En el caso de tener una naranja con hongos se coloca en un recipiente con agua durante un día revolviendo ocasionalmente.

Pasadas las 24 horas, se retiran los restos del cítrico y se utiliza el agua restante para rociar directamente sobre las plantas que tienen hormigas o también se puede colocar alrededor de ellas en el sustrato. Para que sea efectivo es necesario repetir el truco una vez por semana.

hormigas.jpg Jardinería. Adiós a las hormigas con este repelente. amazing De esta manera, las hormigas al comer las hojas rociadas con esa preparación ingieren el hongo del cítrico y después lo llevan a su hormiguero. Ese hongo interfiere con el que ellas cultivan para alimentarse obligándolas a abandonar su “casita” y buscar un nuevo hogar. Es un método de control biológico muy efectivo.

En cuanto a los caracoles que invaden el jardín, se recomienda triturar cáscaras de huevo y espolvoreadas alrededor de las plantas vulnerables. En este caso los bordes afilados actúan como una barrera natural y así los caracoles y babosas no podrán cruzar.