Limpieza: los trucos caseros con Coca Cola que te sorprenderán

La Coca Cola no solo es una bebida, también es un líquido que se usa mucho en el mundo de la limpieza.

La Coca Cola es muy buena en el mundo de la limpieza.

Aunque no lo crean la Coca Cola, esta popular bebida carbonatada es una gran aliada en el mundo de la limpieza. Esto es gracias al contenido de ácido fosfórico y carbónico. Se puede usar como un potente limpiador multiusos.

Limpieza: trucos con Coca Cola La Coca Cola es una bebida ideal para decirle adiós al sarro y a las manchas del inodoro. El ácido que contiene es muy bueno para combatir manchas de cal y residuos minerales que se van acumulando en la taza del váter. Se coloca una lata por todo el interior del inodoro y se deja actuar toda la noche. Al otro día cepillar y tirar la cadena.

Además, la Coca Cola se puede usar para la limpieza del óxido en herramientas y en metales. El ácido fosfórico permite la eliminación del óxido. Para eso se sumergen las herramientas oxidadas en un recipiente con la bebida y se deja en remojo varias horas. Luego frotar con un cepillo y enjuagar con agua limpia.

coca cola oxido Limpieza. Ayuda a eliminar el óxido. También esta bebida es un gran quitamanchas, incluso a veces es más poderosa que el detergente. Se coloca una pequeña cantidad en la mancha a tratar y se deja en reposo unos minutos. Luego llevar la prenda a la lavadora y quedará como nueva. El método no se usa en telas muy delicadas.

Por otra parte, se puede usar para las ollas quemadas cubriendo el área afectada con la bebida. Luego encender la olla a fuego lento durante media hora. La gaseosa ayudará a desprender la suciedad incrustada.