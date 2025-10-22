Limpieza: el truco infalible para limpiar las ollas de aluminio en dos minutos

La limpieza puede ser más sencilla combinando ingredientes caseros que todos tienen como sal y bicarbonato de sodio.

La limpieza de las ollas es una tarea ardua porque acumulan grasa, suciedad y manchas de quemaduras. Sin embargo, se puede preparar un limpiador de aluminio casero que tiene excelentes resultados. Además es muy económico y se prepara rápidamente.

Limpieza: paso a paso El secreto para revivir las ollas de aluminio está en la propia cocina. Para preparar este limpiador milagroso y desengrasante se necesitan pocos ingredientes.

Para eso se colocará en un recipiente 200 ml de detergente lavavajillas líquido, dos cucharadas de sal común y mezclar bien hasta integrar. Luego hay que incorporar una cucharada de bicarbonato de sodio y remover hasta que se disuelva. Por último, añadir 200 ml de agua a temperatura ambiente y mezclar por última vez.

Con este truco de limpieza dejaras tus ollas como nuevas Foto: Shutterstock Con este truco de limpieza dejaras tus ollas como nuevas Foto: Shutterstock Una vez que la preparación de limpieza está lista se coloca en un recipiente. El líquido resultante es un gran desengrasante casero para la cocina muy efectivo para pulir ollas y utensilios de aluminio. Solamente hay que colocarlo en la zona afectada, fregar y enjuagar con agua tibia.

También existe otra combinación poderosa para este trabajo: vinagre blanco y bicarbonato. Este dúo forma una reacción efervescente que es excelente para este trabajo con las ollas y para otras tareas de limpieza. Una vez que la pasta esté lista se coloca en la olla, se deja actuar quince minutos, luego se frota y se enjuaga. El resultado será asombroso.