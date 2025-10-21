El tapizado como nuevo: el truco casero de limpieza para revitalizar las sillas

El vinagre y el bicarbonato de sodio son un gran dúo dinámico y económico para esta limpieza profunda.

Los tapizados de los muebles son muy fáciles de limpiar si sigues los consejos adecuados. Foto: Pixabay - pixabay.com

A menudo el tapizado de las sillas del comedor o de la cocina son un imán para las manchas, especialmente cuando hay chicos en el hogar. Es por eso que se puede realizar una limpieza profunda sin recurrir a costosos servicios.

Limpieza del tapizado El dúo dinámico para este trabajo es el vinagre y el bicarbonato de sodio. Es una gran combinación para manchas difíciles y para neutralizar olores. Se mezcla una parte de vinagre en un recipiente, una parte de agua tibia y una cucharada de bicarbonato de sodio.

LIMPIAR EL TAPIZADO DEL AUTO SUELE ACUMULAR GRANDES CANTIDADES DE SUCIEDAD Foto: Fuente: Shutterstock Esta limpieza sirve también para el tapizado de los autos. Foto: Fuente: Shutterstock Luego se humedece un paño de microfibra o una esponja suave en esa solución. Se frota sobre la zona a tratar con movimientos suaves y circulares. En este caso el vinagre será un gran desinfectante y desengrasante mientras que el bicarbonato de sodio permitirá levantar la suciedad y eliminar los malos olores.

Para terminar, se pasa un paño humedecido en agua limpia para retirar los residuos de la mezcla. Dejar secar la silla al aire libre o en algún lugar ventilado al finalizar la limpieza.

En tanto, se puede espolvorear solamente bicarbonato de sodio para desodorizar y absorber la humedad. Se esparce sobre el tapizado y se deja actuar al menos media hora.