27 noches: la historia real detrás de la película argentina más vista en Netflix

Netflix tiene en su catálogo un estreno reciente que se transformó en lo más visto de Argentina. Se trata de 27 noches que tiene como protagonista a Daniel Hendler . Es un relato que muestra el lado oscuro de la salud mental, el poder y la vejez.

La película está centrada en una mujer de avanzada edad, Martha Hoffman, quien es internada contra su voluntad en un neuropsiquiátrico. La protagonista luchará por su autonomía y por probar su cordura en medio de un sistema que ha facilitado el encierro involuntario.

Esta historia -que está en Netflix- muestra las fragilidades legales y sociales que rodean los tratamientos de los adultos mayores y esa línea delgada entre privación de la libertad y preocupación genuina.

La película es muy honesta al mostrar la tortura. Además se explora la corrupción que genera el dinero convirtiendo la fortuna de una familia en una fuente de manipulación y sufrimiento. Con este film se reanuda el debate sobre la salud mental.

La película es una adaptación del libro homónimo de Natalia Zito donde se narra un caso real sobre la internación de la escritora y artista plástica Natalia Kohen.

Netflix tiene esta película que está entre las más vistas. Fuente: Netflix.

La autora se sintió atraída por la historia de Kohen, una mujer de 82 años, de familia millonaria, que fue internada por sus propias hijas. En ese momento la ley de salud mental era “vaga” y era más fácil la internación.

Al salir de la internación la mujer denunció a sus hijas, a la clínica y a los médicos que firmaron el diagnóstico. Sin dudas, la película retrata todo este calvario que atravesó la mujer. El proceso duró tres años y uno de los acusados fue el diputado nacional, Facundo Manes, que luego fue sobreseído.

El cuestionamiento era si Manes había firmado ese diagnóstico sabiendo que era apócrifo.