Jardinería: los trucos caseros para mantener las plantas radiantes con dos ingredientes

Es posible tener las plantas saludables usando ingredientes como bicarbonato y vinagre. Los que saben de jardinería lo recomiendan.

Para mantener las plantas radiantes y saludables no es necesario gastar mucho dinero. Lo importante es saber un poco de jardinería y usar algunos ingredientes que son muy económicos para mantenerlas radiantes. El bicarbonato de sodio y el vinagre son de gran ayuda.

Jardinería El bicarbonato de sodio y el vinagre tienen muchos usos en el mundo de la limpieza, pero también son muy útiles para el jardín. Son aliados poderosos que nutren las plantas, la revitalizan y protegen todo el jardín.

Para rescatar las plantas marchitas y el amarilleo se aconseja colocar un puñado de arroz en una taza, añadir una cucharada de bicarbonato de sodio y unas gotas de vinagre blanco. Rociar directamente sobre las plantas.

En tanto, para tener hojas sanas se puede preparar un spray muy potente. Para eso hay que disolver 5 gramos de bicarbonato de sodio en un litro de agua. Rociar sobre las hojas de la planta una vez por semana.

También se puede preparar un repelente natural para mantener a raya las plagas que atacan las plantas. Para eso se mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con unas gotas de vinagre blanco. Añadir a la mezcla medio litro de agua. Rociar alrededor de las macetas para crear una barrera.