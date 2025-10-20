Jardinería: la guía para tener un jazmín con flores abundantes y radiantes

El jazmín puede estar vigoroso con estos consejos de jardinería. Es una planta hermosa con un exquisito aroma.

Los que son amantes de las plantas y de la jardinería generalmente tienen un jazmín porque los atrae con su belleza y su exquisita fragancia. Lo cierto es que teniendo en cuenta ciertos cuidados puede estar siempre radiante y con abundantes flores.

Jardinería: cuidados del jazmín Para que esta planta crezca y explote en flores se necesita tener en cuenta algunos aspectos. La luz es uno de los factores más importante para la vitalidad de este ejemplar. La mayoría necesita luz intensa para desarrollar sus capullos. Seis horas de luz diaria es perfecto para ellos.

Jazmín del país.jpg Jardinería. Es importante conocer los cuidados básicos del jazmín. Además, hay que evitar el estrés. En climas cálidos en el verano hay que darle semisombra porque el sol fuerte puede terminar quemando sus hojas. Se trata de una planta que aprecia la humedad, pero no el encharcamiento.

Los expertos recomiendan un riego moderado manteniendo el sustrato húmedo, especialmente en primavera y verano. Si la planta está en maceta debe tener un buen drenaje para que no se pudran las raíces.

En tanto, el agua con mucha cal puede aumentar el pH del suelo y provocar que las hojas se pongan amarillas. Se aconseja usar agua de lluvia o dejar reposar la del grifo durante 24 horas.