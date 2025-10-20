Los usos de la sal en el mundo de la limpieza que nadie conoce

No solo es un ingrediente de cocina, la sal tiene propiedades en el mundo de la limpieza que la hacen muy efectiva.

La sal no solo es un ingrediente para darle vida a las comidas, sino que además tiene un potente poder en el mundo de la limpieza que no muchos conocen. Es económica y combinada con otros aliados se transforma en la solución.

Usos de la sal La sal es un potente desengrasante. Se puede mezclar con limón o vinagre hasta que se forme una pasta. La mezcla actúa como un potente desengrasante que es ideal para limpiar sartenes, utensilios de hierro, quemadores y superficies con grasa.

En tanto, la sal también se usa para la limpieza de las manchas de vino en la alfombra. Se coloca sal en la zona manchada, se deja actuar unas horas para que absorba el líquido y finalmente hay que aspirar.

Por otra parte, la sal es muy buena para destapar fregaderos usando agua hirviendo, bicarbonato de sodio y por supuesto, sal. Esto ayuda a disolver la grasa acumulada y al combinar estos ingredientes la efervescencia afloja y arrastra los residuos.