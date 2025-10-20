Jardinería: el truco infalible para controlar las plagas sin usar químicos en las plantas

Los visitantes no deseados se pueden combatir de forma natural para que no dañen las plantas, según los entendidos de jardinería.

Muchas veces el jardín se llena de visitantes no deseados que invaden y atacan las plantas. Los que están en el mundo de la jardinería tienen algunos trucos para combatir las plagas sin usar pesticidas agresivos. Existen métodos naturales efectivos.

Jardinería Una cosa a tener en cuenta es que no todos los insectos son enemigos. Están las abejas, mariquitas y crisopas que son buenas amigas de la plantas porque se alimentan de pulgones, ácaros y otras larvas dañinas. Se recomienda tener flores como lavanda y caléndula para que siempre estén cerca.

jardín, planta enferma, hojas, plagas Jardinería. Los mejores consejos para combatir plagas. SHUTERSTOCK También se pueden preparar infusiones de ajo, cebolla y ají picante. Luego hay que colarlas y pulverizar las hojas de las plantas. Este es un repelente natural que no daña los cultivos.

Asimismo hay que saber que la monocultura es una buena amiga de las plagas. Para que no se reproduzcan en el mismo lugar se recomienda ir sembrando las plantas en lugares distintos. Al rotar los cultivos se rompe con el ciclo reproductivo de las plagas.

También se pueden poner trampas caseras para que actúen como barreras. Se recomienda usar botellas con vinagre o cerveza porque el olor los atrae y una vez dentro no podrán salir. Por último, se recomienda reforzar las plantas con compost porque un suelo lleno de vida es una de las mejores herramientas de prevención.