Pon leche en tus plantas y mira lo que pasará a los pocos días

Los que entienden de jardinería recomiendan usar este producto de la heladera para ayudar a las plantas.

En el mundo de la jardinería constantemente se buscan alternativas ecológicas y económicas para cuidar las plantas. Existe un ingrediente que está en la heladera que se ha transformado en un aliado multifuncional para el jardín: la leche.

Jardinería, la leche para ayudar a las plantas La leche tiene una gran capacidad para combatir plagas y un rol importante como fertilizante. Es una solución sustentable frente a la agresividad de los químicos. Uno de los usos más valorados es su poder fungicida por sus propiedades antisépticas y, gracias a la presencia de sales de potasio, es eficaz para prevenir el oídio.

Para eso se mezcla una parte de leche con nueve partes de agua y se pulverizan las hojas que tienen ese polvillo blanco. Este método se puede realizar una vez por semana.

Asimismo, la leche aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, calcio y potasio, que mejoran la estructura del suelo y previenen enfermedades en las plantas.

Leche en góndola de supermercad La leche tiene propiedades para ayudar a las plantas. Además, tiene proteínas que son tóxicas para algunos insectos de cuerpo blando como los pulgones. A eso se suma que los jardineros profesionales la utilizan para desinfectar herramientas de poda, evitando la transmisión de virus y bacterias entre plantas enfermas y sanas.