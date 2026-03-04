Terapéuticas y de bajo mantenimiento: estas son las mejores plantas para adultos mayores

Hay plantas que son ideales para estar al cuidado de los adultos mayores. Dedicarse a ellas tiene muchos beneficios.

La jardinería no solamente es un pasatiempo, es una de las mejores terapias naturales para el cuerpo y la mente. Al superar los 60 años se transforma en una herramienta para los adultos mayores. Las plantas mejoran su calidad de vida.

Cuidar las plantas después de los 60 La jardinería ofrece beneficios para las personas mayores que van mucho más allá de la estética del hogar. Tanto la ciencia como la psicología coinciden que ensuciarse las manos con tierra tiene efectos profundos.

Es por eso que recomiendan establecer una rutina de cuidado de las plantas porque eso ayuda a reducir el estrés y la ansiedad bajando los niveles de cortisol al estar en contacto con la naturaleza. Mantiene la mente activa estimulando la memoria y la planificación.

Por otro lado, la jardinería promueve la movilidad mejorando la coordinación motora fina y gruesa de manera suave. Además, crear vida genera un sentido de propósito y fortalece la autoestima al ver los frutos del esfuerzo.

Las plantas elegidas Para los que se inician en este mundo sin complicaciones, hay plantas estratégicas que son perfectas por su resistencia y propiedades. Una de ellas es la lavanda con un aroma relajante que además ayuda a conciliar el suelo. Vive con muy poco riego y mucha luz.