Las plantas con flor "todo terreno" que resisten el verano y el invierno sin problemas

Hay plantas que son las "supervivientes" del reino vegetal. Son ideales para al balcón o el jardín y siempre tienen flores.

En el mundo de la jardinería hay varias opciones para darle vida al jardín o al balcón. Este 2026 la tendencia es hacia la resiliencia por eso se proponen plantas que soportan las heladas del invierno y las altas temperaturas del verano.

Estas "supervivientes" del reino vegetal garantizan color y alegría en tu exterior, sin el estrés de estar constantemente pendiente del pronóstico del tiempo.

Las plantas más resistentes El geranio es una planta que resiste muy bien el sol directo y es ideal para macetas colgantes. Es una especie que tiene color todo el año y debe tener un riego moderado, solo cuando la tierra esté seca.

En el caso de la lavanda, es una planta de batalla. Ama el sol pleno, tolera sequías y heladas suaves sin ningún problema. Requiere también de poco riego y es importante que tenga un buen drenaje para que no se pudran sus raíces. Es ideal para climas extremos.

En tanto, las petunias, si bien parecen plantas delicadas, aman el sol directo y también resisten heladas ligeras. Producen flores en cascada de muchos colores y se debe regar de manera constante, pero sin encharcar la maceta