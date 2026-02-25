El "último show" del jardín: la planta que es una reina absoluta y florece al final del verano

Al final del verano la mayoría de las flores se rinden ante el agotamiento del calor intenso. Sin embargo, hay una planta que surge como una protagonista inesperada que se lleva todas las miradas. Se trata de la Sedum spectabile, conocida como “pata de conejo”.

Se trata de una suculenta que guarda su energía para el cierre de la temporada de verano. A diferencia de otras especies que florecen en primavera esta planta ofrece una explosión de color justo cunado el resto del jardín se pone de un tono amarronado.

Esta planta no solo es apreciada por su estética, sino por su resistencia extrema. Al ser una suculenta, sus hojas carnosas almacenan agua, lo que le permite atravesar sequías sin perder su porte erguido y elegante.

En este caso la pata de conejo tiene flores pequeñas y estrelladas que se agrupan en grandes racimos planos que parecen nubes rosadas. Es una de las mejores plantas para atraer mariposas y abejas en una estación donde el alimento escasea para los polinizadores.

Además, cuando las flores se secan sus cabezas florales permanecen rígidas y adquieren un tono cobrizo que queda hermoso durante los meses de invierno.

Para cuidarla hay que saber que es una planta que necesita mucho sol para que los tallos no se debiliten y tenga una floración intensa. El exceso de agua es un enemigo real, solo hay que hidratarla cuando el suelo esté seco por completo.

Si bien no es una planta exigente con los nutrientes, necesita que la tierra no se encharque. Por otra parte, una poda a mitad de la primavera es clave para que la planta crezca más compacta y tenga más flores al final del verano.