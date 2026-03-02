Adiós a la madera: las tablas de cortar para la cocina que son la tendencia definitiva en 2026

Las tablas de cortar de vidrio templado se imponen en la cocina por un motivo estrictamente sanitario. Los beneficios.

Las clásicas tablas de madera para cortar en la cocina están perdiendo terreno y están siendo desplazadas por una alternativa que prioriza la seguridad alimentaria: el vidrio templado. No se trata de un motivo estético, sino estrictamente sanitario.

Las tablas que son tendencia en la cocina Pese a su calidez visual, la madera es un material poroso y orgánico. Es por eso que con el uso constante los cortes de cuchillo generan surcos donde se alojan los restos de comida y humedad convirtiendo la superficie en un caldo de cultivo para bacterias y olores.

En cambio, el vidrio templado ofrece una superficie 100% inerte. El auge de este material este 2026 se debe a una combinación de higiene y funcionalidad. Al no tratarse de un material poroso, el vidrio no absorbe líquidos ni microorganismos. Es la opción más segura para evitar la contaminación cruzada entre carnes y verduras.

Además, en cuanto a la limpieza, se limpian con agua y detergente en forma inmediata. Si bien se recomienda un lavado a mano, se puede también lavar en el lavavajillas. A diferencia del plástico o de la madera, el vidrio no transfiere sabores ni aromas extraños a los ingredientes.

Por otro lado, su diseño minimalista permite que funcionen no solo como área de trabajo, sino también como elegantes fuentes para presentar picadas o quesos en la mesa.