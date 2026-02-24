Los 4 ingredientes de la cocina que hacen crecer las plantas en el jardín

Una alternativa natural y económica para los fertlizantes industriales con químicos. Seguro los tenés en casa y terminan en la basura.

Hay ingredientes usamos todos los días y suelen terminar en la basura sin saber todos los nutrientes que pueden aportar al jardín. Si bien existen cientos de productos industriales que potencian el crecimiento de nuestras plantas, hay una creciente búsqueda de elementos naturales que podés encontrar en la cocina.

El agua de cocción de legumbres, también conocido como Aqua Faba, es un bioestimulante. En vez de tirarla por el drenaje, mezclala con agua potable y regá las plantas que necesiten crecer fuertes. Esto funciona porque las legumbres liberan auxinas y microelementos durante la cocción que son clave para las raíces.

jardineria La forma natural para que tu jardín se cubra de verde. Gemini Otros ingredientes de la cocina que ayudan en el jardín La leche es otro elemento que ayuda a las plantas. Está compuesta por un antifúngico natural y aporta calcio de rápida absorción. Esto se produce porque los aminoácidos de la leche y sus sales combaten el polvo blanco de las hojas. Pero para que funcione, tenés que mezclar una parte de leche con 9 de agua, y pulverizar las hojas.

La levadura de la cerveza funciona como un fertilizante orgánico con vitaminas B y nitrógeno. Con una cucharada de levadura en polvo y una pizca de azúcar diluídas en un litro de agua tibia, se estimula la vida microbiana del suelo, haciendo que la planta absorba mejor otros nutrientes.