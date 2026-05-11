La planta trepadora que florece con fuerza durante el invierno

Para los que buscan una planta que combine crecimiento veloz, resistencia asombrosa a diferentes climas y flores vibrantes durante casi todo el año, está la Bignonia venusta (popularmente conocida como enredadera de fuego). Es la candidata perfecta para el hogar.

Esta especie trepadora de origen tropical es valorada en el paisajismo por su bajo mantenimiento y su capacidad para vestir de naranja muros, rejas, cercos o pérgolas en tiempo récord.

La enredadera de fuego desarrolla un follaje verde oscuro, denso y ornamental durante las cuatro estaciones, que sirve de fondo perfecto para sus llamativas flores tubulares de un color naranja brillante, agrupadas en tupidos racimos.

Además, sus flores son una fuente irresistible de néctar para polinizadores clave como colibríes y mariposas , llenando de movimiento y vida cualquier espacio verde. Gracias a su tupida densidad, funciona como una excelente pantalla natural para ganar intimidad en balcones o terrazas, o bien para crear zonas de sombra fresca.

Una de las grandes ventajas de la bignonia es su versatilidad. Prospera sin problemas plantada directamente en la tierra del jardín, pero también se adapta perfectamente a macetas de gran tamaño.

Para estar en buenas condiciones, necesita exposición directa al sol para florecer en abundancia. Si se la ubica a la sombra, desarrollará hojas verdes y sanas, pero la cantidad de flores disminuirá notablemente.

En cuanto al riego, debe ser moderado aunque tolera períodos breves de sequía una vez que está bien enraizada, agradece riegos regulares durante el verano para mantener la tierra con una humedad ligera.

No es una planta exigente en cuanto al tipo de tierra, pero es importante que tenga un excelente drenaje para que el exceso de agua no pudra sus raíces. Se puede estirar entre 4 y 5 metros en una temporada. Además, florece con fuerza durante el invierno.