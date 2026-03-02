Ranking mundial: estas son las 10 pastas más valoradas por expertos
¿Cuáles son las 10 variedades de pastas más reconocidas del mundo? Aquí te contamos el listado que realizó un portal especializado.
Un reciente listado gastronómico puso el foco en las formas, técnicas y tradiciones que hacen únicas a ciertas pastas alrededor del planeta. El portal especializado TasteAtlas evaluó recetas históricas, métodos de producción artesanales y el valor cultural de cada variedad para elaborar su selección anual.
Las 10 variedades de pasta más reconocidas del mundo
Italia encabeza el ranking
- Tagliatelle – Italia: encabezando el ranking, las tagliatelle representan una de las pastas más veneradas de la cocina italiana. Originarias de la región de Emilia-Romaña, estas cintas largas y planas se hacen tradicionalmente con harina y huevo, y combinan con salsas ricas como la boloñesa. Su nombre proviene del verbo italiano tagliare, “cortar”, en referencia a su forma característica.
- Pici – Toscana, Italia: originarios del sur de Toscana, los pici son una versión rústica del espagueti, más gruesos y hechos a mano sin huevo. Su textura robusta se presta para salsas intensas, como el tradicional condimento con pan rallado tostado, ajo y queso.
- Trofie – Liguria, Italia: pequeños y retorcidos, los trofie tienen raíces profundas en Liguria. Su forma peculiar se logra enrollando tiras de masa, lo que permite que las salsas se adhieran con fuerza.
- Linguine – Italia: las linguine, conocidas como “lengüitas” por su forma alargada y plana, son típicas de la cocina ligur. Se utilizan a menudo con salsas ligeras marinas o de pesto, aprovechando su superficie para capturar sabores delicados.
- Fui – Istria (Croacia): en la península de Istria, en Croacia, los fui destacan por su método tradicional de producción: una lámina de pasta se corta y se dobla para formar pequeños cilindros. Su uso común con guisos de carnes o trufas demuestra su versatilidad.
- Pasta di Gragnano – Italia: producida exclusivamente en el pueblo napolitano de Gragnano, esta pasta tradicional exige sémola de trigo duro y agua de baja mineralización. Su calidad y textura la han consagrado como un símbolo de excelencia en pastas secas.
- Schwäbische Spätzle – Alemania: los spätzle, también llamados Schwäbische Knöpfle, representan la pasta típica de la región de Suabia, en el sur de Alemania. Preparados con huevos y una masa más líquida que la italiana, son un acompañante clásico para platos robustos.
- Ravioli – Varias regiones: los ravioli son pastas rellenas que consisten en dos láminas de masa unidas, con un centro que puede variar entre carne, queso, vegetales e incluso versiones dulces. Se sirven típicamente hervidos, con salsas que complementan sus variados rellenos.
- Cavatelli – Sur de Italia: típicos de Apulia, Calabria y Basilicata, los cavatelli se elaboran con sémola y agua tibia, formando pequeños cascos. Tradicionalmente acompañados con aceite, ajo y vegetales, hoy se adaptan a salsas más complejas.
- Pappardelle – Italia: con láminas más amplias y elaboradas con huevo, las pappardelle tienen un lugar especial en el repertorio culinario italiano. Su tamaño robusto las hace ideales para salsas densas y ragús intensos.