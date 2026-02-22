La receta definitiva para preparar los mejores sorrentinos caseros de tu vida

Los sorrentinos ocupan un lugar privilegiado en la mesa argentina. De masa generosa y relleno abundante, representan la versión más contundente y reconfortante de la pasta rellena. Aunque suelen asociarse a restaurantes o fábricas especializadas, prepararlos en casa no solo es posible, sino que puede convertirse en una experiencia culinaria memorable. Con tiempo, buenos ingredientes y algunos secretos clave, es posible lograr sorrentinos caseros de calidad profesional.

El primer paso para obtener sorrentinos perfectos es una buena masa. Debe ser firme, pero elástica, capaz de contener el relleno sin romperse durante la cocción.

La harina se coloca en forma de corona sobre la mesada. En el centro se agregan los huevos, el aceite y la sal. Se integra lentamente hasta formar un bollo. El amasado es fundamental: debe durar al menos 10 minutos, hasta lograr una textura lisa y homogénea. Luego, la masa debe descansar cubierta durante 30 minutos, un paso clave para que se relaje el gluten y sea más fácil de estirar.

El relleno es el corazón del sorrentino. La proporción justa entre queso, humedad y condimentos marcará la diferencia entre una pasta común y una inolvidable.

Todos los ingredientes deben picarse finamente o procesarse de manera gruesa, evitando una textura pastosa. La ricota debe estar bien seca para que el relleno no largue líquido durante la cocción. El resultado ideal es una mezcla cremosa pero consistente, con sabor equilibrado.

sorrentinos Canva

Armado: el paso que define el resultado final

La masa se estira con máquina o palo de amasar hasta quedar fina, pero resistente. Se colocan pequeñas porciones de relleno bien separadas entre sí. Se humedecen los bordes con agua y se cubre con otra lámina de masa.

El sellado debe ser cuidadoso, presionando alrededor del relleno para eliminar el aire. Luego se cortan los sorrentinos con molde o vaso grande, logrando su forma característica. Un buen sellado evitará que se abran durante la cocción.

Cocción justa y sin apuro

Los sorrentinos se cocinan en abundante agua hirviendo con sal. A diferencia de otras pastas, requieren una cocción suave: entre 3 y 4 minutos, hasta que suben a la superficie. Es importante retirarlos con espumadera y no colarlos, para preservar su estructura.

La salsa: acompañar sin opacar

Una buena salsa debe realzar el relleno, no taparlo. Las opciones más recomendadas son una salsa de crema suave, manteca y salvia, o un fileto liviano. Un toque de queso rallado al final completa el plato.

El secreto final

La diferencia entre unos buenos sorrentinos y los mejores sorrentinos caseros de tu vida está en el detalle: ingredientes de calidad, respeto por los tiempos de reposo y un armado cuidadoso. Prepararlos lleva tiempo, pero el resultado justifica cada paso. En cada bocado, la recompensa es una pasta casera, generosa y profundamente sabrosa, capaz de convertir cualquier comida en una celebración.