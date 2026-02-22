Secretos de la Alameda: así se arma un ramo de flores con estilo y frescura

Desde el icónico paseo céntrico, una experta nos revela los tips para combinar texturas y colores, logrando que cada ramo sea una verdadera obra de arte floral.

Un lazo final y la elección justa del color transforman un conjunto de flores en un regalo inolvidable.

Caminar por la Alameda un mediodía de febrero es encontrarse con el pulso vibrante de Mendoza. Entre la sombra de los álamos y el perfume que llega desde los puestos, nos detuvimos a conversar con una verdadera artesana de las flores. En un contexto donde la ciudad no detiene su ritmo vertiginoso, ella tiene algo claro: regalar ramos es, ante todo, un gesto de diseño y afecto que trasciende cualquier fecha comercial.

FLORES ALAMEDA-29 El "yuyo" y la mini margarita crean la base perfecta para que las flores principales cobren protagonismo. Milagros Lostes - MDZ La clave de un ramo impactante reside en el equilibrio de las capas. El proceso comienza con el "yuyo", ese elemento verde que aporta la estructura y el volumen necesario para que las flores no se pierdan. "Lo primero es el volumen; después elegís la flor central", nos cuenta mientras sus manos se mueven con la agilidad de quien conoce cada tallo. Es un trabajo de arquitectura natural donde la base sostiene la belleza.

El arte de combinar texturas y alturas FLORES ALAMEDA-16 El ramo perfecto incluye ciertas yerbas que aportan volumen al arreglo como las montoneras. Milagros Lostes - MDZ En esta temporada, las protagonistas indiscutidas son las yerberas y las margaritas, especialmente cuando el lilium —un clásico de los ramos más formales— retacea su presencia. La especialista sugiere utilizar la mini margarita en la base para dar densidad, permitiendo que las yerberas luzcan como el centro de atención. La combinación de tonos naranjas y amarillos con el blanco puro de las margaritas crea un contraste que resalta instantáneamente, ideal para iluminar cualquier rincón mendocino.

Mirá como una experta en flores indica el paso a paso para armar el ramo perfecto: ¿Como armar un ramo? Milagros Lostes - MDZ Pero no todo es estética visual; la técnica es fundamental para que el ramo luzca profesional en el florero. La experta recomienda cruzar los tallos en lugar de simplemente agruparlos. Esta disposición abierta evita que las flores queden "amontonadas" y permite que cada una respire y luzca su forma natural. Es el pequeño gran secreto para que un ramo parezca recién salido de una boutique de diseño.