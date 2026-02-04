Las plantas con flores que transforman una pared en un jardín

Las plantas con flores que mejor funcionan en muros verdes verticales. Así se logra un muro verde lleno de flores y color.

No todas sirven. Armar un muro verde con flores exige elegir bien. Algunas plantas se lucen en macetas, pero fallan en vertical. Otras resisten, florecen y transforman una pared común en un jardín. Los muros verdes ganan terreno en casas, balcones y oficinas. Reducen la temperatura ambiente y mejoran los espacios.

Cuáles plantas sí funcionan Los anturios destacan en interiores. Tienen hojas firmes y flores duraderas que resisten bien el formato vertical. Funcionan en ambientes luminosos sin sol directo. Son frecuentes en muros decorativos modernos por su porte y por la variedad de tonos disponibles.

plantas Las bromelias, como guzmania, aechmea y neoregelia, aportan un aire tropical. Sus colores intensos llaman la atención desde lejos. Requieren poco mantenimiento y se adaptan bien a semisombra. En muros verdes logran impacto visual con pocas unidades.

plantas Las begonias son una elección habitual en jardines verticales. Florecen durante gran parte del año y se adaptan a sombra o semisombra. Su tamaño compacto ayuda al equilibrio del muro. Además, existen muchas variedades con flores y hojas atractivas.

plantas Las orquídeas elevan el nivel del diseño. Phalaenopsis y dendrobium son las más usadas. Exigen control de humedad y buena ventilación. En muros verdes bien planificados generan un efecto elegante y muy buscado en espacios premium.