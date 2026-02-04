Esta película de Netflix es drama y terror sin fin
Una película de Netflix incómoda, tensa y que hay que mirar con atención. Un drama oscuro y de terror de principio a fin.
No da respiro. Intrusión es una película de Netflix atrapante. Juega con el drama psicológico, el terror y la incomodidad. La trama gira en torno a una mujer que sobrevive a un asalto brutal en su nueva casa y empieza a notar que nada encaja. Cada escena suma tensión y deja preguntas abiertas.
Una película con mucho drama y terror
La historia sigue a Meera, una psiquiatra que superó un cáncer y busca empezar de nuevo. Junto a su esposo Henry, un arquitecto reconocido, se muda a una casa amplia y moderna en un pueblo tranquilo de Nuevo México. El lugar parece ideal, pero esa calma dura poco.
Pocos días después de instalarse ocurre un intento de robo. El hecho sacude a la pareja y deja marcas visibles. Una noche, los intrusos regresan con mayor violencia. Henry reacciona con un arma oculta y mata a los atacantes. El episodio parece cerrado, aunque para Meera recién comienza.
Tras el ataque, la protagonista siente que algo falla. Hay zonas de la casa que no comprende, decisiones de su esposo que generan dudas y silencios que pesan más que las palabras. La casa, diseñada por Henry, deja de ser refugio y se transforma en una trampa cargada de secretos.
La película trabaja el terror desde la inquietud. No abusa de sustos fáciles. Apela a la tensión constante, al miedo que crece con cada detalle fuera de lugar. El espectador acompaña la confusión de Meera y comparte su desconfianza frente a un entorno que se vuelve hostil.