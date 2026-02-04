Esta película de Netflix es drama y terror sin fin

Una película de Netflix incómoda, tensa y que hay que mirar con atención. Un drama oscuro y de terror de principio a fin.

No da respiro. Intrusión es una película de Netflix atrapante. Juega con el drama psicológico, el terror y la incomodidad. La trama gira en torno a una mujer que sobrevive a un asalto brutal en su nueva casa y empieza a notar que nada encaja. Cada escena suma tensión y deja preguntas abiertas.

netflix 2 Pocos días después de instalarse ocurre un intento de robo. El hecho sacude a la pareja y deja marcas visibles. Una noche, los intrusos regresan con mayor violencia. Henry reacciona con un arma oculta y mata a los atacantes. El episodio parece cerrado, aunque para Meera recién comienza.

Tras el ataque, la protagonista siente que algo falla. Hay zonas de la casa que no comprende, decisiones de su esposo que generan dudas y silencios que pesan más que las palabras. La casa, diseñada por Henry, deja de ser refugio y se transforma en una trampa cargada de secretos.